En busca de la tercera

En su mejor racha de la temporada y tras cuatro jornadas sin perder en la que sumó 8 puntos de 12 posibles cortando la sangría de las tres derrotas consecutivas, el Xerez CD vuelve al Andrés Chacón de La Barca para recibir al rocoso Utrera al mediodía con el objetivo de volver a sumar de tres en tres y anotarse una victoria que le aleje de los puestos de descenso y le acomode en la zona media de la clasificación.

Para el Deportivo cada jornada supone un nuevo reto y esta no es una excepción: juega de nuevo en el Andrés Chacón, donde no ha podido entrenar en toda la semana, lo que no deja de ser un problema para cualquier equipo y que provoca que el factor cancha sea menos decisivo que lo que a los azulinos les hubiera gustado. Como a perro flaco todo se vuelven pulgas, desde Jerez a La Barca han incomodado lo suficiente para que, finalmente, el equipo xerecista se quede sin poder entrenar en el campo donde se venía ejercitando con cierta regularidad desde el verano. Ni en Jerez ni ahora tampoco donde juega: al Deportivo están tratando de 'independizarlo' a la fuerza y desde la propia ciudad, lo que no deja de ser triste.

Vargas cita a todos los disponibles y medita rotaciones por los tres partidos en ocho días

Pero como cuando rueda el balón de esto nadie se acuerda, toca centrarse y mentalizarse en el envite del mediodía ante un Utrera acomodado en la tabla y que sin hacre mucho ruido va sumando jornada a jornada: solo se ha quedado sin puntuar en dos de las diez fechas y basa su fortaleza en la defensa, habiendo encajado tan solo dos goles en el San Juan Bosco y apenas cinco a domicilio, siendo el tercer equipo menos goleado del grupo detrás del Cádiz B (4) y el Algeciras (6).

El Xerez CD también ha solventado sus problemas defensivos, o al menos eso parece a tenor de los últimos cuatro partidos, en los que solo encajó en Lebrija (1-3) y el pasado domingo en Huelva (1-1), dejando a cero tanto al Alcalá (3-0) como al Ceuta (0-0). Vargas es consciente de ello y por eso el viernes reconocía que después de haber ajustado el sistema defensivo -a lo que ha contribuido la llegada de un lateral diestro nato como Gonzalo ya que así no ha habido que repetir los parches de jornadas anteriores-, ahora toc mejorar tanto en la circulación de balón como en ataque, y es que después de 10 jornadas el balance de goles sigue siendo negativo: 11 a favor y 14 en contra.

Y después de dos empates seguidos y teniendo en cuenta que de nuevo el grupo encara un ciclo de tres partidos en ocho días, el Deportivo quiere iniciar con un triunfo este periplo que le llevará luego a visitar el miércoles al Castilleja y recibir el domingo al Sevilla C. El reto es, como mínimo, repetir las dos victorias y el empate cosechados ante Lebrijana, Alcalá y Ceuta con el Día de la Hispanidad de por medio y, si se puede, aspirar al pleno que el Deportivo ya consiguió la temporada pasada en similares circunstancias aunque probado está que la Tercera tiene poco que ver con la División de Honor. Y teniendo en cuenta la acumulación de esfuerzos, Vicente Vargas, entrenador xerecista, no descartaba introducir rotaciones ya buscando que el equipo mantenga la frescura en las tres jornadas casi seguidas, aunque tampoco se espera una revolución.

Con todos los disponibles convocados, si Guerrero finalmente está en condiciones continuará en la zaga junto a Gonzalo y Dani Hedrera, mientras que Isra cubrirá la baja de Paco Borrego en el eje de la defensa.