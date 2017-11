"Por mi cabeza ha pasado de todo en casi un año sin jugar"

Juan Martín Díaz, ex número uno del mundo durante varios años junto a su compatriota Fernando Belasteguín, impartió ayer un clinic en las instalaciones de Pádel Game Xerez, que registró un lleno absoluto para ver de cerca a una de las máximas figuras del pádel mundial.

El jugador de Mar del Plata se recupera actualmente de una rotura parcial en el tendón cuadricipital en la inserción de la rótula por la que ha tenido que pasar por quirófano en dos ocasiones. Entre entrenamiento y entrenamiento -su intención es regresar al World Pádel Tour en 2018-, el jugador hispano-argentino tiene tiempo para realizar estas exhibiciones que hacen las delicias de los seguidores de un deporte que cada día tiene más adeptos.

La recuperación va por buen camino y este tipo de eventos me ayudan, tengo que regresar al cien por cien"

Ayer no fue una excepción y los asistentes a Pádel Game Xerez pudieron disfrutar de varios partidos de exhibición del ex número uno del mundo, que dejó detalles de su inmensa calidad pese a que aún no está ni mucho menos al cien por cien. Posteriormente, Juan Martín Díaz estuvo firmando autógrafos y haciéndose fotos con sus admiradores por espacio de una hora. La anécdota graciosa de la jornada la puso un chiquillo que le preguntó por Bela (Fernando Belasteguín), con el que hizo pareja durante 13 años (de 2001 a 2013), tiempo que dominaron a nivel mundial con un récord de imbatibilidad aún no superado de un año y nueve meses y 23 torneos consecutivos.

Tras el clinic, Juan Martín Díaz atendió unos minutos a Diario de Jerez, explicando sus sensaciones y sus objetivos para 2018. "Ya hace mucho que no estoy en activo y todo este tipo de eventos ayudan. Estoy muy contento de haber venido a Jerez y encontrarme con tanta afición. Es bonito comprobar que la gente tiene ganas de compartir un rato conmigo. El pádel está muy de moda y no sólo a nivel profesional sino a nivel social, que es más exitoso todavía", dijo tras comprobar que no ha perdido tirón ni poder de convocatoria.

De la lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante todo 2017 aseguró que va "bastante bien, todavía está, me tengo que seguir recuperando y tengo que mejorar bastante para 2018. Estoy haciendo todo lo que se puede hacer para estar perfecto. Todavía me cuesta", señaló.

Juan Martín Díaz tiene ya compañero para 2018 aunque "vamos a esperar un poco más para decirlo porque actualmente tiene pareja". No obstante, precisó que "por el compañero que voy a tener y por las exigencias, tengo que volver al cien por ciento, si no voy a fallar. Creo que voy a volver bien. Tengo estos cuatro o cinco meses para intentar llegar bien", mantuvo. Y es que la lesión y pasar dos veces por quirófano provocaron "momentos malos, muy malos" pero también "otros en los que ves que puedes salir adelante. Por mi cabeza ha pasado de todo en casi un año que hace que no juego. ¿Dejarlo? No, gracias a Dios no se me vino, nunca se me cruzó y todavía creo que puedo seguir, ojalá que sea así", dice esperanzado.

El pádel sigue ganando adeptos y cada año se abren más clubes aunque todavía no termina de dar ese salto cuantitativo. Díaz cree que hace falta "tiempo, que el circuito se afiance un poco más. Hoy ya se ven partidos los sábados y los domingos por Gol y poco a poco va creciendo. No sé decir una clave para que el pádel explote más de lo que está aunque la internacionalización es fundamental".