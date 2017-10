La calculadora del Atlético en 'Champions'

El Atlético de Madrid encara las tres jornadas finales de la fase de grupos de la Liga de Campeones con sólo dos puntos y con la garantía de que tres triunfos le lanzan sin discusión a los octavos de final, como lo hacen dos victorias consecutivas ahora y una derrota de la Roma con el Chelsea.

Son las dos vías más seguras para la siguiente ronda para el club rojiblanco, que también podría llegar hasta ahí con otras fórmulas, pero dependiendo muchísimo de otros marcadores, como por ejemplo si suma dos triunfos y un empate en estas tres jornadas, que le valdrían siempre con la condición de que la Roma no gane al Chelsea y al Qarabag y a la vez los blues no venzan en Azerbaiyán.

También podría bastarle con seis puntos, siempre que la Roma no logre más de tres o que el Chelsea sólo consiga dos más, además, en este último caso, de la necesidad de ganar en Londres por un marcador superior al 1-2 con el que saldaron su enfrentamiento de la segunda cita de la fase de grupos en el estadio Wanda Metropolitano.

Una victoria y dos empates, sea cual sea la combinación, no le sirve si la Roma vence al Qarabag en la última jornada, y un triunfo y una igualada sólo le da remotas posibilidades, todas bajo una premisa imprescindible: el conjunto italiano no debería sumar más de un punto en las tres jornadas y éste no podría ser con goles en su visita al estadio Wanda Metropolitano. Estas son las combinaciones posibles:

Tres victorias más (9 puntos + 2 actuales = 11 puntos)

El Atlético aún depende de sí mismo para lograr el avance a los octavos de final de la Liga de Campeones, una vez que se clasifica en todos las combinaciones (27) en las que sume tres triunfos en las tres jornadas contra el Qarabag, la Roma y el Chelsea, por ese orden; los dos primeros en casa y el tercero en Stamford Bridge.

Sólo sería primero si el Chelsea no es capaz de ganar uno de sus dos partidos anteriores a su duelo directo de la última jornada. Si el club inglés gana uno y empata otro, dependería del marcador del triunfo del Atlético en Londres, que debería ser superior o igual -en ese caso se definiría por la diferencia general- al 1-2 recibido en el Wanda Metropolitano en el primer choque entre ambos.

Sólo en tres combinaciones de resultados en las tres jornadas que quedan del grupo C, siempre bajo la premisa de las tres victorias del Atlético, sería segundo de grupo, por delante de la Roma y del Qarabag, siempre que el Chelsea gane a esos dos adversarios.

Dos victorias y un empate más (7 + 2 = 9 puntos)

Si el Atlético gana al Qarabag y al Roma y empata con el Chelsea se clasifica en 24 de 27 combinaciones. Dos le dejan fuera (la Roma gana al Chelsea y al Qarabag y el equipo inglés no pierde en Azerbaiyán) y una provoca un triple empate con ambos que dependería de los resultados particulares entre los tres equipos: la Roma gana al Chelsea y los dos empatan con el Qarabag.

Si el Atlético empata con el Qarabag y gana al Roma y al Chelsea, suben sus opciones, una vez que avanza a octavos en 25 de las 27 ocasiones. En una habría otro triple empate y en otra queda fuera de los octavos de final. En este último caso, si la Roma gana al Chelsea y al Qarabag y el club inglés vence en Azerbaiyán.

Si el Atlético gana al Qarabag y al Chelsea y empata con la Roma, se queda fuera también en dos escenarios si el equipo italiano suma al menos cuatro puntos en dos partidos y el Chelsea supera al Qarabag en su enfrentamiento aún pendiente en la penúltima jornada.

Dos victorias más (6 + 2 = 8 puntos)

Si las dos victorias son contra el Qarabag y la Roma, el Atlético se clasificaría en 18 de las 27 combinaciones con otros resultados. Lo haría si el conjunto italiano pierde una jornada antes con el Chelsea; si empata con el Chelsea, pero no gana al Qarabag; o si gana al Chelsea y pierde con el Qarabag. Sería segundo en todos los casos.

Si las dos victorias son contra el Qarabag y el Chelsea, el Atlético solo se clasificaría dependiendo de que el equipo inglés no sumara más de dos puntos en sus otros dos encuentros y de que, además, el conjunto rojiblanco fuera capaz de vencer en Stamford Bridge, en la mayoría de los casos con un resultado por encima del 1-2 con el que perdió en su duelo con este rival en Madrid.

Si las dos victorias son contra la Roma y el Chelsea, el Atlético se clasifica sin depender de nadie siempre que el equipo inglés haya ganado sus dos duelos anteriores con la Roma y el Qarabag. En el resto depende el resultado entre el conjunto italiano y el azerbaiyano en la última cita de esta ronda.

Una victoria y dos empates más (5 + 2 = 7 puntos)

Si los empates son frente al Qarabag y la Roma y la victoria es ante el Chelsea, el Atlético siempre dependería del marcador que ocurra entre la Roma y el Qarabag y, en el caso de que el equipo italiano hubiera igualado con goles en el Wanda Metropolitano, estaría eliminado si la Roma empata o gana el martes al club inglés.

En el resto de combinaciones, el Atlético quedaría eliminado si la Roma gana al Qarabag.

Una victoria y un empate más (4 + 2 = 6 puntos)

Las opciones del Atlético, en ese caso, son remotas. Necesitaría entonces que la Roma solo sume un punto o menos en tres jornadas y que ése no lo consiga con goles en el Wanda Metropolitano. Además de eso, dependería también de los resultados del Qarabag en las tres jornadas que quedan de la fase de grupos.

Una victoria o menos

El Atlético estaría fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones en cualquier escenario en el que sume tres puntos o menos en estas tres jornadas.