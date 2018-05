La campaña de socios, unida al inicio de las obras

El Xerez CD 18/19 está en marcha, aunque a un ritmo mucho más lento del deseado por todos. La planificación pasa por el inicio de las obras de remodelación de las instalaciones del colegio salesiano Lora Tamayo, que el nuevo grupo de accionistas de la entidad pretende acometer.

Representantes de Afición Xerecista mantuvieron ayer una nueva reunión con los responsables del colegio y las obras podrían arrancar en cuestión de días. Hoy, un arquitecto y los encargados de la constructora que va a llevar a cabo la reforma visitarán el campo para recabar toda la información y las medidas necesarias para la elaboración del proyecto definitivo y cerrar así también el prepuesto.

En principio, se necesita la colocación del césped artificial, construcción de una grada y reformar los vestuarios.

Una vez cerrado el proyecto y realizados todos los trámites legales para poder realizar la obra, el XCD considera que podría recibir el visto bueno de Urbanismo en un par de semanas.

Una vez solventado el tema del campo para jugar y entrenar con el único objetivo de que el club se quede en Jerez, el club lanzará la campaña de socios. La entidad ya la tiene prácticamente definida, la intención es la de mantener precios parecidos a los de la pasada temporada y la meta doblar el número de abonados, que el curso pasado bajó por los múltiples cambios de escenario para jugar. Los aficionados fueron reacios a sacar sus carnés al no saber en qué campo jugaría su equipo cada fin de semana.

En cuanto a la planificación deportiva, el Deportivo también tiene esbozadas las líneas a seguir pero todo está pendiente de la respuesta que Juan Pedro dé sobre su continuidad o no al frente de la primera plantilla xerecista. El técnico, que ha conversado con López Ramos, no tomará una decisión en firme hasta que no le despejen todas las incógnitas que a estas alturas se le plantean. Quiere conocer el presupuesto, cómo podría quedar confeccionada la plantilla y en qué condiciones podrían trabajar a diario.

De hecho, 'El Pirata', en declaraciones a la Cadena Ser, ha explicado que "tengo las ideas claras sobre el proyecto que me gustaría llevar a cabo, pero hasta ahora las circunstancias no me han permitido trabajar de esa manera. Lo que espero es que las cosas mejoren, que todos rememos en la misma dirección y que cada uno tenga claras sus funciones en el club. Otro de los problemas que me gustaría que se resolviera es el de los campos. Para mí, supondría dar un golpe sobre la mesa si esas obras son pronto una realidad, sería la piedra angular de este proyecto, le daríamos a mucha gente en la cara con este proyecto. Para nosotros, sería mucho más fácil a la hora de trabajar y de convencer a los futbolistas que se pueden mostrar reacios a venir por las condiciones que tuvimos que afrontar la pasada temporada. Eso no se puede repetir, así no se puede trabajar".

Los nuevos dirigentes pretenden que el grueso de la plantilla esté formada por jugadores de Jerez y eso agrada a Juan Pedro, que ya ha mantenido algunos contactos con miembros del nuevo grupo inversor liderado por Luis Oliver.