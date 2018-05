"El campeón es el favorito"

El técnico del Jerez Industrial, Paco Cala, está seguro de que el partido del próximo domingo contra el Bazán, ida de la primera eliminatoria por el ascenso a División de Honor, será "muy complicado" porque el equipo jerezano "no ha sido capaz de ganar" al isleño en ninguno de los dos partidos de Liga: 1-3 en La Juventud y 0-0 en Sacramento.

El lebrijano estuvo ayer en la tertulia de La Jugada de Canal Sur, donde habló largo y tendido del partido del domingo aunque empezó por el más cercano, el que costó la derrota en Vejer. Cala apuntó que fue "un partido igualado en el que tuvimos nuestras opciones y que perdimos con un penalti injusto" pero se mostró "contento con los chavales que fueron porque hicieron un trabajo muy bueno".

Este tipo de eliminatorias se ganan, da igual jugar maravillosamente si al final pasa el contrario"

El Industrial va a afrontar el choque con importantes bajas aunque el míster blanquiazul prefiere centrarse en los que sí podrán estar. "Las bajas están olvidadas. Es complicado porque ahora mismo tenemos los justos y si cae algún jugador sería un problema importante, por eso hemos intentado cuidar a los jugadores en estas dos últimas jornadas", comentó en referencia a las ausencias tanto en Sanlúcar con el Rayo como en Vejer. Uno que podría llegar es Parra, aunque Cala lo ve complicado: "Lleva un mes y pico fuera y aunque está entrando, independientemente de que esté bien de la lesión, tiene otro ritmo al de los compañeros y no hay tiempo para ponerlo en forma", explicó.

Pese a acabar la temporada regular con dos derrotas, el técnico apunta que el 'play-off' será "otra historia" y ve a su equipo "muy enchufado". Eso sí, otorga todo el favoritismo al Bazán: "Es el campeón. Puede que no haya estado bien en las últimas jornadas pero por otra parte tampoco lo han estado ni la Roteña, ni el Trebujena ni nosotros. Ellos llevan un tiempo desconectados porque estaban clasificados desde hace tiempo pero no tengo ninguna duda de que el domingo van a ir a muerte".

Por parte industrialista, Paco Cala asegura que no ha habido relajación en el tramo final "porque nos hemos metido a falta de dos jornadas" y en lo que concierne al Bazán "sí es verdad que se ha visto campeón faltando varias jornadas y a lo mejor ha estado dosificando al equipo. Es complicado darle ahora a un botón y enchufarse de nuevo pero tampoco sabemos cómo han estado. Los resultados pueden decir una cosa pero no explican las circunstancias. Nosotros por ejemplo hemos ido con el Rayo Sanluqueño y a Vejer con muchas bajas y la gente puede decir que hemos perdido. Ni el equipo del domingo va a ser el mismo ni la mentalidad va a ser la misma y al Bazán le ha podido pasar lo mismo".

Así que el míster blanquiazul lo tiene clarísimo: "Hay que tenerle el máximo respeto, es el máximo favorito y no porque lo diga yo, es que se ha llevado 27 jornadas sin perder y es el campeón del grupo. ¿Psicológicamente le puede afectar las últimas jornadas? Ya lo veremos el domingo".

Desde la llegada del lebrijano al club y en los partidos 'gordos' se ha visto un Jerez Industrial muy serio en defensa y sin conceder muchos goles. En una eliminatoria a doble partido, no encajar se vuelve fundamental: "Es clave, más clave que nunca. Si vamos allí sin encajar, te vayas con el resultado que te vayas, 0-0, 1-0, 2-0... con que marquemos un gol en la vuelta todo se vuelve más complicado para ellos. Sería importantísimo llegar allí sin encajar gol porque además nosotros somos un equipo que hacemos muchas ocasiones porque arriesgamos mucho. Sí es verdad que tendremos que tener paciencia y si hay fases que no se juega bien no pasa nada. Este tipo de eliminatorias se ganan, no vale de nada jugar maravillosamente si pasa el contrario", se pronunció.

Y por encima de todo, el técnico industrialista pide a su equipo personalidad y pensar más en ellos mismos que en el contrario: "Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, el equipo sabe ya a lo que juega o a lo que yo pretendo que juegue, se ha adaptado a lo que pido en poco tiempo, sabe que tiene que presionar mucho cuando no tiene el balón, que tiene que salir rápido y hacer daño, que tenemos que ser muy intensos. Tampoco tenemos que hacer cosas distintas a lo que venimos haciendo".

Y a la hora de analizar al rival, dijo lo siguiente: "Si tiene una particularidad el Bazán es que toca muy bien el balón y cuando lo tiene crea mucha amplitud, al menos el partido que nos hizo allí fue así, y ese tipo de espacios es el que tenemos que aprovechar". De todas formas, Cala no quiere agobiar demasiado a sus jugadores y enfocará los entrenamientos en el trabajo más que en hablar del rival: "No podemos pensar desde ya en el domingo porque creas mucha ansiedad al futbolista y el jugador lo que tiene que pensar es hacer la tarea de la mejor manera posible para liberarse el domingo". Eso sí, "al futbolista hay que decirle la verdad y la verdad es que somos cuartos y el Bazán es el favorito porque es el campeón y si queremos hacer algo tendremos que estar al cien por cien concentrados y darlo todo. Después veremos el acierto que tenemos. En todos los partidos hemos sido un equipo alegre y al que le cuesta hacerle un gol y eso es lo que tenemos que hacer el domingo. Hay que hacer hincapié que son 180 minutos, esto no es un partido de liga. Este partido es de 180 minutos, tranquilidad y haciendo las cosas como ellos saben estoy convencido de que podemos darle un disgusto al Bazán".