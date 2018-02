Cinco caras nuevas para el XCD

Sobre la campana y con muchos problemas. El Xerez CD consiguió en tiempo récord la contratación de cinco jugadores en las últimas horas en las que permaneció abierto el mercado de fichajes en Tercera División. El Deportivo repescó a Juanma Marchante, delantero que firmó en verano y se marchó poco después por motivos laborales, oficializó la contratación del centrocampista jerezano Juanma Aguilar, subió al primer equipo a Manuel Carrasco, medio que militaba en el senior de Afición Xerecista, al extremo Javi Falcón, procedente del Chiclana CF, y al central Eladio Reyes, del Fuente de Cantos.

Juanma Aguilar, de 21 años, fue el primero en dar el sí, ya que llevaba varias semanas entrenando con el equipo y sólo esperaba que el club solventara el problema de los derechos federativos para firmar. El centrocampista llega procedente del El Torno y vuelve a la que fue su casa. Debutó en Tercera en el XCD en la campaña 13/14 con Paquete Higuera -participó en cinco partidos- y pasó por los juveniles azulinos, tanto en Divisiónde Honor como en Liga Nacional.

El segundo refuerzo fue Manuel Carrasco, un joven jugador que estaba a las órdenes de Fernando Rosado en el senior de Afición Xerecista. Tiene 21 años y puede actuar en cualquier demarcación del centro del campo.

El joven azulino ha mostrado su alegría por formar parte de la primera plantilla en las redes sociales y ha escrito: "Llegó el día que tanto esperaba, poder jugar en Tercera División. Comienzo una nueva etapa de mi vida con mucha fuerza, ganas e ilusión. Gracias a todos los que confiáis en mí y a los que me ayudaron a llegar hasta aquí. Voy a dar lo mejor de mí y lucharé todo lo que pueda por este escudo".

La contratación del extremo diestro Javi Falcón no resultó nada fácil, ya que el Chiclana CF, su club de procedencia, no estaba por la labor de dejarle salir y hasta última hora luchó por retenerle. Con sólo 22 años, ha militado en equipos como Guadalcacín, Lebrijana y Sevilla C.

Luego le llegó el turno a Juanma Marchante, un jugador que se ganó a la afición xerecista hace dos temporadas por sus importantes goles en Primera Andaluza. De hecho, el atacante fue el autor del tanto que daba el ascenso a División de Honor al Deportivo en La Canaleja ante el Rota en un partido que terminó 2-1. Abandonó la plantilla azulina al inicio de Liga, después de militar la campaña anterior en el Manzanares, por motivos laborales y se encontraba jugando actualmente en el UD Juventud Prado del Rey.

Por último, el XCD se hizo con los servicios de Eladio Reyes, central zurdo sevillano de 20 años, 1,90 metros de altura y que también puede actuar de lateral. Procede de la UD Fuente de Cantos y se formó en la cantera del Sevilla.

Con estas incorporaciones, la plantilla azulina se ha cerrado finalmente con veintidós jugadores, que van a ser los encargados de luchar por la permanencia en Tercera División: David Zamora y Álex García (porteros), Gonzalo, Ángel, Chato, Paco Borrego, 'Chino' Quirós, Guerrero y Eladio (defensas), Israel, Alberto, Javi Gómez, Agu, Juanma Aguilar y Manuel Carrasco (centrocampistas) y Juan Benítez, Albino, José Vega, Javi Falcón, Pedro Carrión, Guille y Juanma Marchante (atacantes).