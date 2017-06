La casa, por los cimientos

La nueva directiva del Xerez Deportivo FC que preside Rafael Coca, sin tiempo casi para asimilar el triunfo en las elecciones celebradas el pasado jueves, ya ha comenzado a trabajar en la planificación del próxima temporada, que a nivel deportivo pasa por dar el salto a Tercera y a nivel institucional por afianzar más aún la masa social y su nivel de implicación con la entidad, por el fomento del Ateneo Xerecista y la búsqueda de un local adecuado para albergar las oficinas del club azulino. Las que ocupan actualmente en el Edificio Jerez 2002 de Chapín las tienen que abandonar antes de final de mes a requerimiento del Ayuntamiento, que va a utilizar las instalaciones para albergar a la Delegación Deportes al completo.

La parcela deportiva, de la que se va a encargar Edu Villegas, que abandonará el fútbol activo, junto a Javier Otero, Dani Pendín y José Luis González, comenzó a dar sus primeros pasos durante los últimos días de la campaña con la contratación de tres jugadores, Jorge Herrero (San Fernando), Adrián Martín (Guadalcacín) y Juanito (Plasencia), y ahora está volcada en el fichaje del entrenador que tendrá como único objetivo el ascenso a Tercera División.

El precio de los carnés para la campaña 17/18 y la elección de la nueva oficina, a la asamblea

De momento, los técnicos han mantenido que la competición no ha terminado para algunos equipos y que preferían esperar para dar a conocer algunos de los nombres de los preparadores con los que han contactado. Uno de los que tenían en cartera era Antonio Méndez, segundo entrenador del XCD durante muchas campañas y que en las dos últimas temporadas se ha sentado en el banquillo del San Fernando, equipo al que subió a Segunda B y ha mantenido en la actual.

Junto a los tres futbolistas firmados también estará en el plantel un Javi Tamayo renovado por el club hace unos días con la aprobación de las dos candidaturas que comparecían a las elecciones pero que aún no ha pasado por el quirófano. Se dañó tanto el ligamento cruzado como el menisco de su rodilla derecha el Domingo de Ramos ante el San Juan y no sabrá el tiempo que tiene que estar apartado de los terrenos de juego hasta que no sea operado y los médicos le confirmen el grado de sus problemas.

A nivel institucional, dado que el socio tendrá un protagonismo principal, la intención de la nueva junta directiva es la de someter a votación o a debate en el Ateneo Xerecista, las decisiones más importantes.

De entrada, la intención del flamante mandatario xerecista es la de someter a votación en una asamblea tanto el precio de los carnés de socios para el próximo ejercicio como la elección de la nueva sede. La fecha no está fijada pero tendrá que celebrarse a primeros de julio, ya que él no será presidente de forma oficial hasta el próximo 23 de junio.