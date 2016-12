"Esta categoría es muy dura, el subcampeón no tiene premio"

-¿qué balance hace de la primera vuelta?

-Sabíamos que la renovación de la plantilla y un nuevo cuerpo técnico nuevo iban a necesitar de un tiempo de conjunción y que nos iba a costar pagar un peaje. Había que conjuntar las piezas y sabíamos que posiblemente tendríamos un arranque titubeante y a pesar de estar sobre aviso inevitablemente se han dado partidos como el de Algeciras o el del Recreativo Portuense, bien por errores puntuales o por la prematura conjunción del equipo. Con el equipo más conjuntado seguramente se hubieran dado otros resultados. Hemos llegado a estar a 10 puntos del primero y ahora estamos a 7 y con un partido clave como el del día 8. La única consigna es recortar puntos desde ya e intentar estar entre los primeros puestos lo antes posible. El nivel de juego del equipo ha mejorado bastante, muchísimo, y no solamente contra equipos de abajo sino con equipos como El Torno, Guadiaro o Tesorillo. El equipo sólo ha perdido tres partidos en la primera vuelta, dos al principio y el día de Chiclana, que es verdad que no estuvimos acertados. En la segunda vuelta tenemos la ocasión de redimir todo eso.

-Por lo tanto, ¿el partido contra el Trebujena es una final?

-Creo que sí porque son 7 puntos ahora mismo y una victoria del Trebujena serían 10 que, tal y como se están desarrollando las cosas, serían muy difíciles de acortar aunque queda mucha Liga. Tendríamos luego que hacer las cosas muy bien y no habría margen de error. Un empate te deja con opciones pero sí es una final porque una victoria daría un impulso anímico al grupo y reafirmaría el proyecto. Tendríamos las credenciales intactas. Ellos también saben que es su desplazamiento más complicado de la segunda vuelta y vendrán como si fuera una final. Va a ser un cara a cara muy interesante.

-¿Se confirma el partido con el Trebujena en Chapín?

-Dependemos de un informe de Medio Ambiente que se sabrá el próximo martes. Pero yo he estado en La Juventud y todavía está mal. Jugar allí un partido dentro de una semana sería hacerle mucho daño como ya sucedió hace dos años. El campo lo acusó y estuvo ya muy mal el resto de la temporada. A mi juicio, se precipitaron en ese momento. No sé si hubo algún tipo de presión pero la medida no fue acertada y esperemos que reine la cordura y si no está en condiciones lo mejor es buscar otra ubicación y entiendo que el Jerez Industrial, por su palmarés y por su historia, es merecedor de jugar en Chapín como ocasión puntual al no poder jugar en La Juventud. Cumplimos todas las exigencias porque no tenemos ninguna deuda con el Ayuntamiento.

-Las relaciones con Deportes, después de unos años tensos, se han normalizado pero en la nueva convocatoria ¿hay una reducción de horas?

-Sí, hay un descenso importante del número de horas asignadas y hemos solicitado una reunión para que nos expliquen el porqué de este descenso. Entendemos que seguimos teniendo el mismo número de equipos del año pasado y no entendemos ese descenso.

-El club le ha ofrecido la renovación a Jesús Mendoza, que aparece en la lista de candidatos al banquillo del Antoniano. ¿Preocupación?

-El nombre aparece en una lista de cinco o seis, no es que sea el candidato número 1. Con nosotros no se ha puesto en contacto nadie del Antoniano y Jesús tiene contrato y le hemos ofrecido la renovación de manera verbal. En las próximas semanas queremos reunirnos con él para cerrar el acuerdo y hemos visto predisposición de su parte para llegar a un acuerdo. Todo apunta a que, salvo sorpresa o giro inesperado, vamos a llegar a un acuerdo. El club está contento con él, está trabajando conforme a la filosofía que queremos y él nos transmite lo mismo.

-¿El mensaje que se lanza es: confiamos en el entrenador se consiga o no el objetivo del ascenso?

-Eso es. Todos los jugadores están firmados por dos años porque se les ha hecho ver que esto es un proyecto a medio plazo y entendemos que el cuerpo técnico, una vez visto cómo trabaja, encaja en la filosofía del club y creemos que el proyecto tiene que tener una perdurabilidad en el tiempo, que esté en sintonía con la directiva y la plantilla. Si se consigue el objetivo, pues muy bien, habremos sentado unas bases perfectas para competir el año que viene en División de Honor compitiendo con dignidad; y si no se consigue, no nos vamos a cortar las venas ni a pegarnos un tiro, seguiríamos trabajando. En esta categoría sólo asciende uno, nos parece muy desproporcionado porque es la categoría de todas las que hay que menos premio tiene para el subcampeón. Entendemos que no es fácil lograr el objetivo porque puedes trabajar muy bien pero luego hay factores que influyen y que te impiden conseguirlo aunque lo merezcas. Sabemos que jugamos con ese handicap y por eso le ofrecemos la renovación a Jesús independientemente del resultado a final de temporada, porque estamos contentos con su trabajo.

-¿La División de Honor es la categoría mínima a la que debe aspirar el Jerez Industrial?

-Este club ha estado un año en Segunda División, otro en Segunda División B, y cuarenta y tantos años en Tercera División. Por debajo de Tercera no sé si ha estado diez o doce temporadas, en la antigua Regional Preferente y los seis en Primera Andaluza. Entendemos que el sitio del Jerez Industrial es estar en Tercera por historia y palmarés y mínimo en División de Honor para fraguar un proyecto y recuperar algún día la Tercera División. Ese es el anhelo y el objetivo que se ha marcado la nueva junta directiva. Tenemos un mandato de cuatro años y estamos haciendo el esfuerzo para lograrlo.

-Me gustaría preguntarle por el Xerez CD y su actual situación. Muchos industrialistas aseguran que se han visto en las mismas.

-Son situaciones distintas. En aquella época eran decisiones dictatoriales o repentinas del Ayuntamiento, sin un porqué ni razonamiento. Ahora se han creado esas ordenanzas que regulan el uso de las instalaciones deportivas municipales y con la ley en la mano la verdad es que están siendo bastante intransigentes. Yo hago una reflexión personal y te digo que eso lo hemos fomentado los clubes. Hay una desunión entre los clubes importantes de Jerez y que uno denuncie una situación, salga en prensa sacando a la palestra que va a exigir medidas y que va a poner en conocimiento de los juzgados el uso de la ordenanzas... A lo mejor el Ayuntamiento estos años atrás hacía cumplir las ordenanzas pero también dejaba cierta flexibilidad porque las ordenanzas se pueden interpretar de varias maneras, se puede ser flexible, respetarlas por encima, conocer la realidad de los clubes y ellos mismos han reconocido que limitan mucho a los clubes. Ahora mismo se están usando al pie de la letra por el miedo de que haya otro club que denuncie y verse los políticos en temas judiciales. Eso ha sido gracias al vicio que están cogiendo otros dirigentes y directivos de otros clubes de denunciar y poner el dedo en el ojo del vecino. Al final se hace un flaco favor al fútbol de Jerez.

-El Jerez Industrial ha tenido que negociar un plan de pagos para acceder a la convocatoria.

-Sí. Es más. A nosotros, a través del portal de transparencia nos han transmitido que un directivo de otro club ha preguntado sobre los pagos del Jerez Industrial, de si estaba al día y que pensaba denunciar si había cualquier recibo sin pagar. Me parece bastante grave que un directivo, en vez de dedicarse a trabajar por su club, se dedique a meter el dedo en la llaga e incluso amenazar con denuncias. Esto se está yendo de las manos y es muy largo y puede llegar un momento de la gestión de un club en que entren otros dirigentes o que la gestión se vez desde otro punto de vista, que se cometa algún pequeño desliz y se pase de acusador a acusado.