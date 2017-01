Juan Antonio: "Estaba mucho más cerca el 2-0 que la igualada"

Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del Xerez DFC, dijo del derbi que "ha sido un partido disputado, lo que es cierto es que cuando teníamos el partido mejor, cuando lo teníamos controlado con el gol, hemos cometido un error individual que ha dado lugar al penalti. Creo que en aquel momento estaba mucho más cerca el 2-0 que el empate pero esto es fútbol. También es verdad que después, en los últimos diez minutos, nosotros con uno menos, en un momento determinado no era malo el empate. Creo que ha sido un partido disputado entre dos buenos equipos".

Sobre las jugadas polémicas, el isleño apuntó: "Nunca juzgo a los árbitros, que tienen un trabajo difícil. Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera pero referente al arbitraje no opino".

Sin duda alguna, ha sido el partido en Chapín en el que mejor hemos jugado y eso da mucha más esperanza"Llevamos una serie de partidos que estamos necesitando muchas ocasiones para hacer un gol, eso es preocupante"

Juan Antonio, sobre si el punto sumado era bueno, reflexionaba explicando que "visto el partido... Después de la expulsión de Borja sí, pero antes no. Yo creo que el partido estaba mucho más para el 2-0 que para el empate, yo creo que en ese momento teníamos controlado el partido perfectamente, estábamos llegando con claridad, estábamos haciéndole mucho daño y estaba más cerca, pero es verdad que una vez que se hace el empate, contra un buen equipo, con uno menos, es verdad que el empate en ese momento no era malo. Pero a pesar de todo el equipo ha seguido insistiendo, incluso con diez hemos llegado por banda y no hemos aprovechado algunos centros. De todas maneras, de todos los partidos que hemos disputado aquí, es con el que estoy más contento en Chapín. Creo que el equipo, quitando algunos errores puntuales, es el partido en el que ha dado un nivel más alto".

En efecto, el Xerez Deportivo FC parece haberse sacudido la presión de jugar en Chapín. "Yo comenté ya que la victoria con el Pozoblanco fue un buen partido, ha dado lugar a que el equipo esté más suelto, creo que este, sin duda alguna, es el partido en el que mejor hemos jugado aquí en Chapín, y esto, claro, de cara a un futuro, te da mucha más esperanza".

Sorprendió el isleño alineando juntos a Guille y a Javi Tamayo: "Sí, es una opción. Sabíamos que les íbamos a causar problemas por la manera de jugar y creo que les hemos hecho muchísimo daño. No hemos tenido fortuna en el momento final del gol pero creo que hemos creado muchas ocasiones. Los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos y es verdad que Javi Tamayo y Guille son buenos jugadores".

No escondió el técnico que le preocupa la falta de puntería en ataque: "Lo que es verdad es que los entrenadores siempre decimos que no nos preocupa cuando creamos, pero sí nos preocupa porque evidentemente los equipos viven del gol y nosotros es verdad que llevamos una serie de partidos que estamos necesitando muchas ocasiones para hacer un gol. En este partido, de cinco o seis ocasiones muy claras hemos hecho una. Entonces, es verdad que es preocupante. También es verdad que en el fútbol el gol es cuestión de rachas y el equipo está creando ocasiones, pero es cierto que es preocupante que no está viniendo el gol".

Sobre si llegará algún refuerzo esta semana, Juan Antonio fue claro: "Sí, espero". Luego añadía que "de todas maneras, vamos a firmar de uno en uno, antes no firmábamos a ninguno y ahora vamos a ir de uno en uno. A nosotros nos cuesta un huevo firmar a uno, por lo que vamos a ir poquito a poco. Creo que se están haciendo bien las cosas y estoy absolutamente convencido de que habrá fichajes, pero sigo repitiendo que estoy muy contento con lo que tengo".

El técnico isleño defendió a Barba, que falló en la jugada que dio lugar al 1-1: "Yo estoy muy contento con el trabajo de Barba, que haya cometido un error puntual no puede enmascarar el trabajo fenomenal que lleva haciendo en estos cuatro o cinco últimos partidos. Barba tiene más opciones de seguir jugando ahí que en otra posición".

Juan Antonio subrayó que el próximo partido -visita al colista- es "muy importante porque los empates los haces buenos cuando tú ganas. Un rival como el Almodóvar, que está el último, pero bueno, en el último partido en casa le ganaron al Chiclana. Es verdad que tenemos que ir a ganar pero sin ninguna confianza. Si ganamos, este punto es muy bueno", y el entrenador del XDFC finalizó echando flores al Xerez CD, del que dijo que es "un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene un buen entrenador, que sabe a lo que juegan, que le saca partido a lo que juegan y perfecto. Aunque en mi opinión nosotros hemos estado un poquito más sueltos que ellos, es un equipo que merece todo el respeto del mundo porque es un buen equipo".