Más cerca de la salvación

El Guadalcacín dio en Orense un paso más para la permanencia en Primera División, que tiene mucho más cerca al superar a un rival directo como el Cidade As Burgas y aprovechar la derrota del Soto del Real. Con el equipo gallego la diferencia es ya de 13 puntos y con las madrileñas de siete aunque éstas tienen un partido menos.

Andrés Sánchez había advertido en la previa del encuentro que para conseguir puntuar en Cidade As Burgas sus jugadoras tenían que afrontar el choque muy concentradas. Y así fue. Los primeros minutos fueron de mucho tanteo y mucho respeto. Las locales sabían que una derrota prácticamente las condenaban al descenso y las jerezanas no querían cometer errores. Hubo que esperar hasta el minuto 16 para ver el 0-1, obra de Lorena. La misma jugadora conseguía el 0-2 a falta de diez minutos después de que Ogalla se topara con el palo. En un despiste defensivo, el conjunto gallego acortaba distancias pero de inmediato Trini hacía el 1-3 llevando de nuevo la tranquilidad al Guada. Con portero jugador, el Cidade As Burgas acortaba de nuevo por mediación de Clara pero el Guadalcacín se defendió bien en el tiempo que quedaba y se hizo con el triunfo.