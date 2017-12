No tienen clara la salida de Aziz

El Xerez Deportivo FC ha confirmado el interés de El Ejido por 2012, de Segunda B, por el extremo marroquí Aziz, futbolista que llegó a la entidad azulina el pasado mes de noviembre procedente del Huércal Overa, club en el que estaba cedido por el Almería.

Edu Villegas, director deportivo azulino, explicó ayer que "me ha llamado el director deportivo de El Ejido para preguntarme por la situación del jugador y mostrarme su interés por Aziz. Me comenta que es un jugador joven, de presente y de futuro, y le dije que por eso le fichamos nosotros. De todos modos, somos un club que estamos abiertos al diálogo. También me comentó que Aziz no estaba jugando tanto como pensaba y que si había opciones. Nosotros tenemos el reto del ascenso y el entrenador es que el que tomas las decisiones de quién juega más o menos. Tengo que hablar con el propio jugador, con el entrenador y con los dirigentes y una vez que lo valoremos todo le comunicaré la decisión adoptada cuanto antes, en los primeros días de la próxima semana. Buscaremos lo mejor para el club eso está claro y la opción es una cesión o un traspaso, es que no hay más. He quedado en contestarles de una forma u otra entre mañana -hoy para el lector- y el lunes".

Y mientras Villegas no cierra las puertas a nada hasta que no se reúna con todas las partes implicadas, Pepe Masegosa, técnico xerecista, sí que se mostró tajante: "Con la incorporación de Aziz estábamos hablando de que estábamos hablando en dos vertientes, por un lado para el presente inmediato, que es ascender, y por otro de cara al futuro. Vimos sus cualidades y ahora viene un equipo que ha visto lo mismo que nosotros en Aziz pero un poco tarde".

"Aquí -añade el entrenador sevillano- hay que destacar el trabajo que ha realizado la dirección deportiva, que en División de Honor hizo once goles, que tiene 19 años y que es bueno. Si alguien debía tener más conocimientos, y seguro que los tienen porque lo han intentado firmar en varias ocasiones son los propios técnicos de los equipos a los que se enfrentaban. Insisto, tengo que felicitar a la dirección deportiva porque esta noticia confirma el trabajo que está haciendo encaminado a firmar a gente joven y con proyección, aunque luego esto es como todo. Estoy satisfecho con la incorporación del jugador".

A la hora de decantarse por su continuidad, el preparador xerecista no lo dudó. "Las mismas cualidades que le veía cuando llegó se las veo ahora, tiene finalización, desmarque... Son cualidades necesarias tenerlas durante la temporada y mi opinión ya la doy antes de reunirme con nadie y antes de que me la pidan, lo vamos a necesitar durante todo el año . Por mí, que se quede pero esto no es una decisión que tome el entrenador por su cuenta, el entrenador se tiene que adaptar a las condiciones que el club quiera o que el club considere más beneficiosas. Si se me pide mi opinión, por mí que se quede porque creo que nos va a ayudar a ascender, que es el objetivo de este año. Creo que en ese objetivo, Aziz puede participar pero si se tiene que ir porque al club le interese, nos tendremos que adaptar a la situación y la consideraré normal".