Cuando un 'colega' se va...

Desbordado por tantas muestras de cariño, entre lágrimas, con la cabeza alta por haber cumplido con su deber desde que aterrizó en el XDFC como portero hace cuatro temporadas y con la firme promesa de llevar a la entidad "a la categoría que esta afición merece" ahora como director deportivo. Así se despidió ayer Edu Villegas del fútbol activo en una multitudinaria rueda de prensa en la que estuvo arropado por Pepe Ravelo, presidente del club; Nico Sosa, técnico al que considera "mi padre deportivo"; familiares, amigos, compañeros, algunos de sus últimos entrenadores y muchos aficionados que, a petición del propio futbolista pudieron acceder a una sala de prensa de Chapín que se quedó pequeña para tanta gente. 'Algo se muere en el alma cuando un amigo se va' dicen las famosas sevillanas de Amigos de Gines y reflejan a la perfección el sentimiento de todos los aficionados xerecistas con la retirada del que será siempre su eterno 'colega'.

Salva Galván, jefe de prensa del club, preparó para el adiós del capitán un vídeo de apenas tres minutos con los momentos más destacados de Villegas durante sus temporadas como azulino. Las imágenes provocaron en Edu las primeras lágrimas, que fueron a más después de la ovación que se llevó de los presentes.

Desde abril de 2013 vivo una historia de amor con este club, mi sueño se hizo realidad cuando me ficharon"

Un ya emocionadísimo Villegas, sin apenas poder articular palabras, comenzó explicando que "voy a despedirme tal como soy. Estoy muy emocionado, estoy muy mal pero no me va a dar vergüenza. Quiero dar las gracias tanto a Pepe Ravelo, un mito del xerecismo, por estar aquí y como a Nico Sosa, la persona más importante de mi vida a nivel deportiva. Me marcó el camino de la profesionalidad y de la seriedad. Me inculcó valores que luego mantuve en todos los equipos en los que estuve. Me exigió al máximo y nunca me regaló nada. Hemos vivido juntos éxitos y fracasos y como ha sido mi padre futbolístico, mi amigo, mi referente y mi ejemplo".

Edu admitió que "sin el fútbol no puedo vivir, lo sufro. Llevo 33 años de portero, amo a este deporte y siempre he entrenado al máximo para rendir al mejor nivel posible en todos los clubes. Cuando veía en la tele a los futbolistas anunciando su retirada me daba pánico llegar a esa situación. Como le tenía pánico, lo que hacía era entrenar más y cuidarme más para intentar alargar más ese día".

No se olvidó de sus entrenadores, "algunos me enseñaron muchas cosas, otros lo que no debía de hacer y otros que no eran entrenadores me quisieron retirar antes de cuenta. Casi todos fueron buenos, aunque algunos no tanto. He pasado por muchos lugares pero me quiero centrar en mi último club, el Xerez DFC".

Recordó como "Ceballos, en abril de 2013, me llamó para que formara parte de un futuro proyecto que nacía un poco, conociéndome como me conocía, a mi imagen tanto en el fútbol como en la vida. Esa frase se me quedó grabada porque el proyecto se basaba en los valores, la honradez y en la profesionalidad. Luego, a nivel deportivo, fue Paco Ramírez la persona que me llamó para hablarme del proyecto. Me convertí en la persona más feliz del mundo porque volvía a vivir una historia de amor entre un jerezano y un xerecista que llevaba muchos años viviendo fuera. El sueño se hizo realidad y tengo que dar las gracias a todos los xerecistas por haberme hecho la persona más feliz del mundo. Quiero dar las gracias a la afición, que es la dueña del club, especialmente al Kolectivo, que me ha hecho llorar durante algunos encuentros con sus cánticos, a los entrenadores que he tenido aquí, Carlos Orúe, Dani Pendín, González, Nito, Sánchez Franzón y Aguilocho. A todas las personas que han trabajado con el primer equipo, a Jose Granados, Jose es él el xerecismo, a Salva Galván y Hermi. También a la directiva y a Don José Antonio Pérez-Rendón, bandera del xerecismo".

A la hora de los agradecimientos personales, Edu se volvió a romper al hablar de "mis padres, a los que le debo todo, a mi hermano y a mi sobrino. Tampoco me quiero olvidar de Dani Herrera, Lagares, importantísimo. Desde mi otra faceta, prometo lealtad al xerecismo. Me dejaré la vida por llevar al Xerez y a su afición donde se merece y no pararé hasta conseguirlo como hice como portero aunque me tenga que morir en estos. Gracias eternas a todos por confiar en mí".