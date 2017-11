A confirmar sensaciones en La Canaleja

El Jerez Industrial recibe esta tarde (16:00 horas) al CD El Torno en La Canaleja por la resiembra de La Juventud, un terreno de juego al que no está habituado pero que no debe ser obstáculo para que los de Juan Pedro Ramos sumen los tres puntos ante un rival que linda los puestos de descenso.

Los industrialistas mostraron su mejor versión en Villamartín después de dos derrotas consecutivas contra Trebujena y Bazán. En tierras serranas, los jerezanos golearon a un adversario que en su campo se hace muy fuerte y mejoraron una imagen que Juan Pedro Ramos pretende que se mantenga hoy contra el equipo que entrena desde hace unas semanas Pepe Correa.

Los blanquiazules pierden por sanción a Morlán, al que han castigado con tres partidos, y no recuperan a Basto. Piñero, que se tuvo que retirar en Villamartín con un golpe en el cuádriceps, no está al cien por cien aunque el míster industrialista cree que podrá contar con él, al menos durante el choque si no puede ser titular. Tampoco serán de la partida Antonio Moreno, inédito aún esta temporada por una lesión de pubis. Por su parte. Güiza puede reaparecer y Álex Rodríguez, que ya ha tocado balón esta semana aunque con bastante precaución, encara la recta final de su lesión muscular.

Para Juan Pedro Ramos, el choque contra los tornenses "es muy importante porque jugamos de local ante nuestra afición en un sitio que no es el habitual, pero también es un aliciente cambiar de campo, serán sensaciones diferentes. Venimos de ganar fuera de casa y hay que hacer buena esa victoria aquí. Tendremos enfrente un equipo complicado aunque la clasificación indique lo contrario. Tiene jugadores importantes como Julio, Sergio Beato, Emilio... entrenador nuevo, que conoce bastante bien la categoría y a sus fubolistas y que le ha dado otro aire al equipo; esta semana ya ganaron al Vejer, que es el equipo revelación, que empezó bastante fuerte y ahora está en un pequeño bache, pero creo que como todos por lo difícil de esta categoría. Tenemos que salir como si fuera una final a refrendar esa mejoría que tuvimos en Villamartín y a evitar errores y fantasmas anteriores, a dar un golpe sobre la mesa para afrontar estos últimos partidos que quedan antes del parón navideño para seguir en la línea ascendente que queremos".

El técnico industrialista está contento por la dinámica de trabajo de sus jugadores: "La semana de trabajo ha sido bastante buena. El resultado de Villamartín y el juego del equipo nos ha servido a todos para trabajar con mucha más ilusión y ganas y sobre todo con confianza, que entiendo que se había perdido un poquito después de aquellos dos resultados. Era muy importante romper esa racha en un campo tan difícil. Tan sólo esperamos que cuando llegue el partido se trabaje igual, que es lo que no sucedió en los partidos del Bazán y del Trebujena, que demos todo el potencial que tiene el equipo y estemos a la altura".