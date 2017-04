"No hay que conformarse con salvarse, hay que quedar lo más arriba posible"

La victoria ante el San Roque dejó al Guadalcacín con ocho puntos de margen con respecto al descenso a cinco jornadas del final de la competición; con la salvación casi al alcance de la mano, el equipo de Alberto Vázquez quiere cerrar la permanencia matemática cuanto antes aunque en la próxima jornada afronta la que quizás sea la salida más difícil de todo el curso ya que visita al líder, un Arcos que es el único equipo del grupo que no ha perdido como local.

Destacado ante el San Roque, Alberto Piñero suscribe las palabras de Vázquez y aunque no esconde que el 3-0 en el Fernández Marchán fue "una alegría", precisa que "todavía, como bien dijo el míster, no está la cosa hecha pero sí es verdad que estamos más tranquilos, y viendo cómo está la clasificación y la ventaja de puntos, pues quieras o no es un respiro. Hay que tomárselo con calma pero también es verdad que cuanto más arriba se quede, mucho mejor; no hay que conformarse con salvarse".

Si le hemos plantado cara a cualquier equipo, por qué no hacerlo en Arcos, un buen partido en un bonito campo"

Pero en el club jerezano tienen claro que la victoria ante el San Roque "fue no un paso adelante sino el puntito que nos faltaba para decir que el Guada sigue estando ahí en Tercera y en casa más fuerte que nunca", aunque no hay tiempo para relajarse porque "el Guada no se puede identificar por otra cosa que la garra y la actitud y esas cosas, y se ha visto claramente que en el momento que hemos jugado al 99% nos han pasado por encima, nosotros siempre tenemos que estar por encima del 100% para superar al contrario, si no cualquier equipo nos gana. Pero también es verdad que estando nosotros al cien por cien le hemos ganado a equipos como el Algeciras en casa... a cualquier equipo le hemos plantado cara".

En efecto, victoria ante el Algeciras, empate con el Écija y con el Betis B derrota algo engañosa, y ahora toca visitar a un Arcos que tampoco pudo marcar en el Fernández Marchán, salida que el Guadalcacín encara con menos presión por su colchón de puntos en la tabla: "Más que nada es eso, ya no tienes la angustia de perder y meterte ahí abajo. Es verdad que es un equipo que no está en nuestra Liga, está ahí arriba, y quieras o no todo lo que hagamos es para sumar; si perdemos sería lo más normal para todo el mundo, y si ganamos daríamos un golpe en la mesa porque sería una victoria de prestigio. Tenemos que estar tranquilos y hacerlo lo mejor que sabemos, si bajamos los brazos nos equivocamos; al revés, el míster nos dice lo contrario, que si le hemos plantado cara a cualquier equipo, por qué no hacerlo en Arcos, en un bonito campo y en un buen partido".

Y cuando se consiga matemáticamente la permanencia, habrá que celebrarlo como se merece y valorar lo que está haciendo el Guadalcacín en Tercera División: "Es eso, escuchas cositas de la gente que no gustan, que si el Guada no va a durar en Tercera y quieran o no van a ser ya cuatro temporadas. Esas cosas son las que te motivan, estamos aquí, somos un club muy humilde, el presupuesto más bajo de la categoría y ahí seguimos luchando en un club que no creo que haya otro más humilde, donde un simple robo en la cantina fastidia el sacrificio de todo un año".

Motivaciones para seguir en la brecha, algo que Piñero todavía no se plantea de cara a la próxima temporada porque prefiere disfrutar del presente; luego ya habrá tiempo de pensar en el futuro: "Ahora mismo me encuentro muy bien, creo que estoy haciendo unos partidos muy buenos pero no quiero pensar todavía en eso, vamos primero a acabar esta temporada".