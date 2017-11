"No conozco al señor Vargas, no sé quién es"

David Vidal quiso dar por zanjada la polémica suscitada tras su reunión con el Xerez CD, negó tajantemente que se hubiera ofrecido al Deportivo y no quiso entrar a valorar las palabras de Vicente Vargas, entrenador del cuadro azulino: "¿Sabe mi trayectoria como entrenador? Hace dos meses ascendí a un equipo a Segunda División. ¿Cómo voy a hacer estas tonterías? Yo fui a ver al jugador Brian, que fue jugador mío, portero del Sevilla C. No sé tampoco quién es el señor Vargas ni lo conozco, lo que sé yo es que fui jugador del Xerez Deportivo y ascendimos; luego fui entrenador, trabajé sesenta días y no vi ni un euro, hice 120 viajes, preparé un equipazo para Segunda B y me despidieron y no reclamé nada. Por lo tanto, me deben unos seis u ocho mil euros, esos seis u ocho mil euros me gustaría que se los diesen a los jugadores actuales. Yo no quiero nada del Xerez Deportivo porque lo quiero mucho. ¿Cómo usted cree que me voy a ofrecer a un club de Tercera División que nadie nadie me dio la cara y me despidieron hace cuatro o cinco años sin darme un euro? Fui a ver a Brian, un portero con mucho futuro que estuvo en el Real Madrid y ahora está en el Sevilla que es de aquí de Chiclana, yo lo he entrenado en Sancti Petri".

David Vidal no quiso entrar a comentar si en la reunión se habló de entrenar al Xerez CD en el futuro: "No, hombre. Estoy dolido. Trabajé dos meses, vine 120 veces de Chiclana a Jerez a entrenar. ¿Esto es sodoma o gomorra o qué es esto? Yo voy por derecho, llevo setecientos u ochocientos partidos en Primera o Segunda y nunca me ofrecí a un equipo de Primera. ¿Me voy a ofrecer ahora al Xerez Deportivo, que ha sido mi casa, si ahí hay un técnico? No le den más vueltas, igual el entrenador se equivocó, estará nervioso. Pues el equipo compitió muy bien el otro día en la segunda parte. Estuve al lado de los banquillo, me hice muchas fotos con los aficionados del Xerez, que se acordaban de mí. Pero hombre, que no estamos tan necesitados".