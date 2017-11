Todo en contra y corazón sin cabeza (1-3)

Segunda derrota seguida del Jerez Industrial por 3-1, esta vez primera en La Juventud ante un Bazán que tiró de oficio y acierto para dejar en un quiero y no puedo a los blanquiazules, que lo tuvieron todo en contra de principio a fin y acabaron con corazón pero sin cabeza, lo que les costó caer derrotados con claridad.

Y es que el Industrial fue inferior al Bazán en detalles decisivos: acierto en ocasiones y momentos claves, firmeza defensiva y, sobre todo, el otro fútbol, que acabó desquiciando a los blanquiazules y le costó la expulsión a Rodri, que reaparecía ayer. Los aurinegros tiraron de experiencia, veteranía y, sobre todo, picardía para llevar a su terreno el partido y al árbitro, superado en muchos momentos y que perdonó la expulsión a Rafa, portero bazanero, tras el penalti con el que el Industrial acortó el marcador.

No fue un buen partido de los de Juan Pedro, que asumía la culpa del cambio de su equipo, apostando más por la combinación que por el juego directo. El terreno de juego está pidiendo a gritos la resiembra que debe comenzar hoy pero tampoco es excusa, porque el Bazán se amoldó mejor y porque los pelotazos desde atrás -y al principio sin la referencia de Morlán- eran ventaja para Leo, Valentín y sus compañeros de zaga, que no tenían ningún reparo en despejar con balonazos en cuanto atisbaban algo de peligro.

Al Industrial le falló la conducción, y eso que pareció arrancar entonado con Piti y Carrasco por las bandas pero Moi y Selu tuvieron muchos problemas para hacer circular el balón en campo contrario y casi siempre la presión isleña acababa obligando a los defensas blanquiazules al pelotazo. Juan Pedro apostó por el juego combinativo y el toque pero a los suyos les faltó precisión y continuidad en la idea, insistir. Pero como el partido pronto se les puso cuesta arriba fue complicado mantener la apuesta, aunque con el juego directo tampoco les fue mejor. Y es que sin Morlán como referencia, a Piñero no le encontraron en punta porque queda dicho que Parra, Moi y Selu no lograron circular el balón con verticalidad pese a que intentaban activar las bandas, con Diego y Carrasco por la izquierda y Vega y Piti por la derecha.

Enfrente, el Bazán tiró de repertorio: bien pertrechado atrás, en cuanto recuperaban el balón lanzaba rápidas diagonales a Javi Muñoz por la derecha y a José Mari por la izquierda. En la primera, el centro del exindustrialista al segundo palo lo cabeceó Bernal, sacando Fabio a córner. En la segunda, tras varios recortes del exblanquiazul, el centro al segundo palo lo enganchó el '9' visitante -un incordio hasta que fue sustituido- con la zurda cruzando el balón, imposible para Fabio. 0-1 al cuarto de hora.

Pudo hacer más sangre el Bazán un minuto después, en un pase filtrado de José Mari a Bernal, cuyo disparo a bocajarro repelió Fabio, y pudo empatar el Industrial tres minutos después, en una progresión en la que Moi habilitó a Vega dentro del área pero el disparo del lateral lo taponó Rafa en la mejor ocasión de los blanquiazules, que trataban de activarse por las bandas pero sin llegar a generar más peligro.

Pasada la media hora, Juan Pedro comenzó a mover piezas y dio entrada a Morlán y Orellana, pasando Quintero al lateral zurdo, mientras el Bazán oxigenaba a Javi Muñoz, metiendo a Tati por la izquierda y pasando José Mari, un quebradero de cabeza constante, a jugar en punta. El Industrial combina bien hasta pasar de medio campo, cuando el Bazán reduce las líneas de pase cortocircuitando el juego blanquiazul y trata de traducir las recuperaciones de balón al contragolpe, pidiendo penalti en una caída de José Mari dentro del área que el árbitro señala fuera.

El inicio de la segunda mitad es nefasto para el Jerez Industrial, que encaja el segundo gol visitante nada más salir del vestuario: una falta lateral a la altura del banquillo local la mete Javi Muñoz en el corazón del área, ningún blanquiazul despeja y José Mari, a placer, controla y bate a Fabio con solvencia.

Después de sendos contragolpes en los que ni unos ni otros aciertan a resolver, Juan Pedro trata de hacer reaccionar a los suyos dando entrada a Aguirre en el lateral, Yuni en el centro del campo junto a Dani Castro y Emilio por la izquierda. Al Industrial le sientan bien los cambios y varios arreones meten atrás al Bazán aunque los isleños no parecen incómodos en este tramo sin el balón, porque los blanquiazules recuperan rápido y tratan de achuchar arriba.

Pero los minutos pasan sin que Rafa sea exigido porque al Industrial le falta pólvora: Rodri no llega a controlar para rematar en un saque de esquina y Juanma Carrasco lo intenta desde fuera del área pero sin fuerza.

El Bazán sigue a lo suyo, buscando con pelotazos a los de arriba y en uno de estos José Mari y Rodri se enzarzan, el bazanero chilla aparatosamente y el árbitro resuelve la cuita con roja al de casa y amarilla al visitante. El Industrial se descentra con las continuas protestas y pérdidas de tiempo de los isleños, que con el balón siguen generando peligro y Fabio salva el tercero en un mano a mano con Bernal, pero no puede hacer nada ante el cabezazo de Tati en el segundo palo a la salida de un córner en la que los industrialistas piden falta del atacante, que pareció empujar a su defensor.

No se resigna a su suerte el Industrial y en un magnífico pase filtrado entre la defensa, Juanma Carrasco encara a Rafa, que le derriba. El árbitro no duda en señalar penalti pero no saca la roja que los blanquiazules reclaman al meta visitante, que tras encajar el lanzamiento de Morlán se merece la segunda amarilla al patear el balón cuando los locales lo buscaban para llevarlo rápidamente al centro del campo.

El Industrial acaba con corazón pero sin cabeza y muere con las botas puestas pero sin remate, porque los centros al área no encuentran atacantes y sí defensas, y Aguirre salva una contra cuando dos isleños se quedaban solos y Fabio vuelve a negar el gol a Bernal en otro uno contra uno.