A coronar el Tourmalet

Después de vencer al Algeciras, que llegó al Fernández Marchán tercero en la tabla, y caer en la visita al líder, el Guadalcacín quiere coronar su particular Tourmalet derrotando este mediodía al Écija, que se presenta en el campo jerezano tercero en la tabla. A cinco puntos del descenso, el equipo de Alberto Vázquez enfila las diez últimas jornadas y quiere entrar con buen pie en la recta final de la competición para alcanzar el objetivo, sellar la permanencia, cuanto antes.

Así, el Guada encara su tercer examen exigente consecutivo: la referencia es el partido contra el Algeciras, en el que los de Vázquez rindieron a un altísimo nivel adjudicándose con todo merecimiento los tres puntos en litigio. Con siete equipos por debajo en la clasificación, los azules quieren aumentar su ventaja y mantenerse en la zona tranquila de la tabla, lo que pasa por sumar hoy. No va a ser empresa fácil porque arriba un Écija ambicioso, con el play-off de ascenso como objetivo y que lejos del San Pablo ha ganado tantos partidos como ha perdido (5), empatando otros tres, además de estar en una racha positiva: no ha perdido en las últimas cinco jornadas, en las que ha cosechado tres victorias y dos empates.

En efecto, Alberto Vázquez espera un Écija ambicioso y nada contemporizador: "Es un equipo al que le gusta jugar la pelota, tiene gente de medio campo hacia delante con mucha calidad. Después, también la gente de atrás es rápida y de jugar la pelota, es un equipo que siempre intentar jugar el mayor tiempo posible en campo contrartio. Cuando la pierden intentan robarla lo antes posible para estar siempre en campo contrario y a partir de ahí tener el mayor número de ocasiones posible. Es un equipo vistoso, al que gusta ver porque es de los que propone, intenta tener el mayor número de ocasiones, lo que a la gente le gusta. Y después es un equipo completo porque lo mismo que hace un juego combinativo también tiene gente para hacer un juego directo. Es un equipo completo, domina las dos facetas del juego".

La receta ante un equipo del potencial del astigitano es la de siempre: hacerles el partido lo más incómodo posible y aprovechar alguna de las ocasiones que lleguen. Pero además, Vázquez quiere que su equipo sea protagonista: "Si podemos tener más el balón que ellos, mejor. El Écija es de los equipos que está acostumbrado la gran mayoría de los partidos a tener ellos la pelota y cuando no la tienen, como no están tan acostumbrados a defender, sufren mucho más".

No será empresa fácil, ya se sabe, y máxime con las ausencias que tiene el Guadalcacín esta semana: Luis Castillo tuvo una mala caída en el partido contra el Betis B y tras dos días de descanso, el miércoles sintió molestias en el calentamiento, el jueves también y el viernes le seguía molestando al esprintar, por lo que se ha optado por no arriesgar y que descanse esta jornada; además, Adrián Martín sigue con molestias y solo ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros el viernes, por lo que se reservará para la semana siguiente; tampoco estará Ángel Escalón, que arrastra molestias en los isquiotibiales y al no haber remitido se ha preferido no arriesgar; el parte de bajas se completa con David, que sigue con molestias, y con Rosales, sancionado por su expulsión ante el Betis B.

Así, la convocatoria la forman los porteros Lebrón y López; los defensas Pablo Pérez, Joselito, Juan Laynez y Diego Galiano; los centrocampistas Rodri, Juanjo, Piñero, Marín, Jesús Muñoz, Chiqui y Rober; y los delanteros Juan Rosillo, Fran Jiménez y Cristian.

En el equipo inicial habrá varias novedades: sin Escalón ni Rosales, Pablo Pérez volverá al lateral derecho, Juan Laynez acompañará en el eje a Diego Galiano y Joselito estará en el flanco izquierdo; y en el centro del campo, Rodri formará en el doble pivote con Juanjo. Con Piñero, Juan Rosillo y Fran Jiménez fijos, quedaría un puesto en la banda al que aspiran Marín, Rober y Jesús Muñoz.