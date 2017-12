"Para crecer, el proyecto necesita más implicación de socios y aficionados"

La candidatura de Rafael Coca de los Reyes ganó las elecciones a la presidencia del Xerez DFC el pasado 8 de junio con solvencia, al obtener 612 votos por los 423 de Javier López Vallecillo. 'Xerecistas, jugamos todos' era la apuesta de estos azulinos, que llegaban al club para otorgarle un cambio de look radical. Su objetivo era potenciar la participación del socio en la entidad con trabajo, cantera y transparencia.

Con el año a punto de terminar, el mandatario azulino hace un balance positivo de la gestión que está llevando a cabo su junta directiva, se siente orgulloso del trabajo de la dirección deportiva, entre otras cosas resalta que Edu Villegas hace un trabajo "descomunal", valora a los técnicos y a los jugadores y sólo se muestra preocupado por la falta de implicación de un mayor número de aficionados en el proyecto: "Hay que recordar que el club es de todos y sin implicación ni podemos crecer ni hacer un equipo con las máximas garantías para competir en Tercera División".

A pesar de las dificultades, se muestra optimista, pide a 2018 un ascenso "que va a llegar pero con cautela porque aún nos queda mucho camino por recorrer", apuesta por la creación de "un Xerez B, pero al que podamos mantener con decoro" y que el número de socios "aumente porque les necesitamos para crecer".

-Se van a cumplir siete meses desde que su candidatura ganó las elecciones a la presidencia de la entidad, ¿cómo ha sido esta travesía?

-Hemos tenido mucho trabajo pero hemos conseguido sacar adelante los proyectos que teníamos encauzados. Uno de los que más trascendencia tenía para el club era el de la sede social y ya por fin hemos conseguido la que los socios querían, con más de doscientos metros cuadrados y cerca de Chapín. Sólo tenemos cuatro años y medio de vida y eso ha sido importante. El tema del presupuesto afortunadamente lo cubrimos, lo que pasa es que ahora lo tendremos que ir incrementando de forma paulatina con los problemitas que nos han ido acaeciendo por temas de la anterior directiva, a ver cómo los vamos solventando. El plano deportivo ahora mismo también marcha bastante bien, no podemos pedirle más al equipo. Hemos ganado todos los puntos en casa en la primera vuelta y vamos hacia adelante, nos queda la segunda vuelta pero creo que vamos por el buen camino.

-¿Cómo encajaron la respuesta de los socios en la campaña al no cubrirse las expectativas iniciales?, ¿fue una decepción?

-Es lo que siempre digo. Los aficionados no se dan cuenta de las posibilidades que puede tener este club con una masa social que en potencia debe ser mucho mayor de los poco más de 2.600 socios que tenemos. Es un potencial enorme el que tenemos ahí pero le está costando mucho trabajo a las personas meterse en el proyecto y si no se meten ahora que está empezando de nada vale que me digan, como he han comentado muchos en la calle, que se harán socios cuando estemos en Segunda. Eso no me vale. Me valdrá porque será contar con un socio más pero yo los quiero ahora, cuando estamos en la quinta categoría. Ahora es cuando nos hace falta el apoyo y el cash de esos socios, sin cash no podemos hacer un gran equipo para Tercera División. La gente está un poco reacia, un poco apática, estoy contento con los que tengo pero necesitamos más, necesitamos más implicación con nuestro proyecto, como me gusta decir cada vez que me preguntan.

-De cara a la segunda vuelta ya está abierta la campaña de socios, ¿espera una mayor respuesta ahora que el equipo es líder en solitario?, ¿se superará la barrera de los 3.000?

-Ojalá sea un éxito rotundo y consigamos esos casi 500 que nos faltan, me conformo con la mitad. Juanma Rubio tiró por lo alto el otro día en la presentación de la campaña. Conociendo un poco la idiosincrasia de Jerez lo veo complicado. Aún así, insisto, ojalá fuera así. En realidad es un castigo que no nos estamos mereciendo esta temporada. Hemos dicho por activa y por pasiva que íbamos a hacer una plantilla para el ascenso, el equipo lo está demostrando pero no nos están apoyando en la medida deseada. Ojalá lleguemos a la cifra que ha dicho Juanma pero creo que nos quedaremos sobre la mitad. Necesitamos más implicación de todos.

-Había gente que no confiaba del todo a nivel deportivo en el proyecto ni tampoco en la figura de Edu Villegas como director deportivo por su inexperiencia. Todo ha cambiado con el paso de los meses...

-Al principio es cierto que se generaron dudas y ahora ahí están los resultados. Al principio, los aficionados y los socios era reticentes porque conocían al Edu portero, al Edu colega de la afición pero no al Edu director deportivo. A todos nos ha sorprendido, incluso a nosotros, por la forma en la que hace su trabajo, por la forma en la que trata a todo el mundo, por la forma en la que ha hecho los fichajes, por la forma en la que contrató a Pepe Masegosa. Está haciendo un trabajo descomunal. Es una persona que no para, trabaja 25 horas al día para el club como él dice. No hay una vez que lo llames que no esté haciendo algo. Sinceramente, para mí Edu Villegas es uno de los fichajes más importantes que hemos hecho para este proyecto de esta directiva.

-¿Qué opina de Pepe Masegosa, que tampoco lo está teniendo fácil pese a estar el equipo líder y recibe críticas por el juego?

-La aportación del entrenador también es importante, para mí es de superior categoría. Ha apostado por este proyecto y nos da un plus para poder ascender. Que hay personas que dicen que el equipo debía jugar mejor, por supuesto, y yo el primero pero hay que comprender que estamos en la quinta categoría del fútbol español y tampoco podemos pretender jugar ahora como el 'Dream Team' de Guardiola en el Barcelona ni como el Real Madrid ni como el Bayern Múnich. Estamos en la categoría que estamos y, afortunadamente, está prevaleciendo ganar. Masegosa sabe que al éxito se llega ganando y ascendiendo y si para subir hay que prescindir de jugar tan bonito y sumar los puntos pues en ese tema estamos. Todo el mundo hubiese firmado antes del inicio de Liga llegar a estas alturas líderes, con tres puntos de ventaja sobre el segundo y con seis sobre el tercero y el cuarto. De todos modos, seguro que el equipo mejora en la segunda vuelta.

-Hace unas semanas, el club recibió una oferta por el extremo marroquí Aziz pero finalmente se tomó la decisión de que se quedase. ¿Qué se valoró para adoptar esa postura?

-Edu Villegas nos comentó el interés de El Ejido 2012 por nuestro jugador pero realmente no llegamos a hablar con ellos de dinero ni de condiciones. Esa es una pregunta que la tiene que contestar más Edu que yo pero nosotros oímos a todas las partes y se tomó la decisión que se tomó. El entrenador quería que se quedara, Edu también veía bien que siguiese porque es un futbolista que se firmó pensando en el futuro. La plantilla está ahora bastante bien y, por el momento, sólo estamos pendientes de las cesiones de José Manuel 'Regalí' y Cárdenas, dos chicos jóvenes que buscan minutos para volver.

-El tema deportivo marcha fenomenal, ¿cómo funciona el plano institucional?

-Realmente no nos hemos encontrado muchos problemas a ese nivel porque el trasbase de documentos de una directiva a otra fue bastante bien. En ese sentido estamos contentos, no hemos tenido muchos inconvenientes, la dificultad está en que han aparecido algunos marroncillos por ahí por llamarlos de alguna manera de la anterior directiva que son los que nos van a lastrar un poquillo pero ya iremos buscando soluciones. Nosotros teníamos marcados unos presupuestos acorde con lo que íbamos a hacer con el tema de socios, de publicidad, de merchandising, de patrocinio pero, claro, si te llegan unos problemas que no están contemplados te lastra un poco. Seguimos rebajando y trabajando para solventarlos lo mejor posible. Somos un club modesto todavía, que no se le olvide a nadie.

-¿Cree que hay margen hasta que finalice la temporada para cuadrar al final el presupuesto?

-Creo que sí, todavía quedan seis meses más de trabajo y algún patrocinador más tendremos que meter o un par de ellos más. Tendremos que buscar dinero por donde sea porque esos marrones hay que asumirlos porque es el club el que los asume, no es una directiva ni otra. Es el club el que los asume y si es el club pues hay que solventarlos de la mejor forma posible.

-¿Puede influir en la entrada de ingresos la buena marcha del equipo actualmente?

-Siempre que vayamos primeros, las taquillas deben ser mejores, pero no hemos tenido ni suerte en ese aspecto. En esta primera vuelta hemos tenido que jugar tres partidos fuera por la resiembra del césped de Chapín. Eso nos ha hecho perder taquillas y nos ha generado también dificultades con el tema del bar. Si el señor del bar no abre pues no consume y también es una rémora. Trataremos de solventar los problemas buscando dinero con patrocinadores, con ayudas y con la campaña de socios. Necesitamos que los aficionados se hagan socio, como ya he comentado antes, porque va a redundar en un beneficio hacia su club. Lo que quiero transmitir a los aficionados es que el club es de ellos, no es mío ni de la directiva ni de cincuenta socios, no, es de ellos, es de todos y como es todos tenemos que ayudar y colaborar en lo que nos toque.

-¿En qué punto se encuentran en estos momentos las relaciones con el Ayuntamiento?

-Sin problemas, queríamos las sede y la tenemos, no hay problemas ahora. Desde el inicio de nuestro mandato teníamos claro también que no íbamos a buscar problemas, sólo a defender nuestros intereses, no queremos nada más y en ello estamos.

-El club es de los socios pero en alguna ocasión usted ha hablado de convertirlo en sociedad anónima a largo plazo...

-Es un tema que está ahí pero es con vistas al futuro por si no cambia la ley y el equipo llega a Segunda antes de que suceda. Nos fijamos en el modelo alemán porque allí lo tienen muy claro. El 51% de las acciones radicaría en los aficionados, en los socios, y el 49% para todo aquel que quisiera venir pero garantizándose que el 49%, aunque fuese de una persona sola, no pudiese tener más capital, estaría así establecido en asamblea. Es un tema largo que hay que estudiar.

-¿Qué le pide a 2018?

-Además del ascenso, tenemos la ilusión de mirar el tema de un Xerez B, que el año pasado no lo podíamos hacer por el Estella. Pero, claro, cuesta dinero y para tener un filial por tenerlo mejor no. Todo vale dinero y tenemos que meditarlo para llevarlo con decoro, tranquilidad y paciencia.

-Una de las líneas maestras de su proyecto era la cantera, ¿cómo se encuentra esa parcela en la entidad?

-Es importante y estamos contentos. Hay equipos que lo están haciendo muy bien y otros no tanto. De todos modos, aquí no se trata de que todos nuestros equipos sean campeones y que metamos dieciocho goles todos los domingos. Se trata de educar a los niños en valores, y educarlos deportivamente. Aquí no se trata de sacar a Messis o Ronaldos, ya vendrá alguno con el tiempo si llega el caso. Lo importante es educar en valores y para ello tenemos charlas con los padres y con los niños. Deben respetar al contrario, deben aplaudirle cuando ganan, deben respetar a los árbitros... Los valores nos importan tanto como los resultados. El caso del cadete de hace unas semanas, por ejemplo, está en proceso, no podemos permitir ese tipo de actitudes. No podemos permitirlo y, de hecho, no lo vamos a permitir. Le hemos abierto un expediente porque creemos que debe defenderse pero es muy grave todo lo que sucedió y la imagen del club está ahí.

-Hace unos días, los jugadores de su equipo y los del Xerez CD colgaron una foto en las redes sociales celebrando juntos la Navidad, ¿qué le pareció?

-Yo no tengo nada en contra del Xerez CD, que ha sido mi equipo de toda la vida. Me enseñaron la foto y me encantó y me emocionó, es algo que entra dentro de la normalidad, son jóvenes y amigos. No voy contra mi equipo de siempre, ¿cómo voy a ir en contra? Ellos tomaron un camino y nosotros el nuestro, pero sin rencor.