Y que cumplas muchos más...

Después de tres empates seguidos y tras cinco jornadas sin conocer la derrota, el Guadalcacín, séptimo en la tabla a un punto del cuarto clasificado, vuelve al Fernández Marchán para recibir al mediodía al Ciudad de Lucena con el objetivo de aprovechar su buen momento y el malo de los aracelitanos para seguir acomodándose en la tabla y acercarse más a la permanencia.

Además, el partido será especial para el entrenador del Guadalcacín, Alberto Vázquez, que con el partido de hoy cumple un año en el banquillo de los azules y no esconde que "para mí es más importante que mi cumpleaños, es más importante cumplir una temporada, tiene más mérito".

Ha sido una experiencia increíble, confiaba en que iba a salir bien y los resultados han salido"

El balance de Vázquez de este año al frente del Guada es "bastante positivo, una experiencia increíble. Por suerte las cosas más o menos han salido bien; el comienzo fue un poco más duro, yo sabía que iba a salir todo bien y a lo mejor al principio no era ni consciente, hubo una racha en la que nos llevamos seis partidos sin ganar y aún así yo estaba confiado, veía clarísimo que iba a salir todo bien y al final los resultados fueron saliendo, que era un poco lo que faltaba, y ya fue todo más rodado".

Añade el entrenador jerezano que ha estado "bastante bien con los jugadores, desde el principio los veteranos me acogieron muy bien, con los jóvenes siempre he tenido buena conexión, en el día a día es una alegría estar con ellos porque lo dan todo, se les ve con ganas, es un grupo que responde, si trabajas una cosa la asimilan rápido, incluso hay días que piden más caña... Y con el cuerpo técnico que tengo es un gusto trabajar con ellos, todo es muy cercano, es como una familia. Todo bien".

Echando la vista atrás, Alberto Vázquez recuerda que "el partido que más me ha gustado fue contra el Recre B, era clave porque éramos rivales directos y el que ganaba daba un puñetazo encima de la mesa y el otro se quedaba abajo estancado y en el minuto 87 íbamos perdiendo y remontamos el partido con un gol de chilena de Rodri por la escuadra, eso te pasa una vez en la vida, no te pasa más. También el día que nos salvamos aquí fue bonito, todo el trabajo realizado, los malos momentos pasados... No por mí, porque yo soy feliz trabajando el día a día con los jugadores pero ya sabemos cómo es la gente: si el equipo va bien y raja, si el equipo no tiene resultados pues imagínate".

Y en este tiempo lo peor ha sido "eso, que la gente no termina de estar con el equipo, de apoyarlo. Hay partidos que el equipo está bien, los jugadores lo dan todo, y está la gente un poco apagada, fría. Y gente que ni siquiera va al campo y protesta, y yo estoy convencido de que el que va al campo y ve a los futbolistas jugar dándolo todo al final se engancha o no raja porque el equipo lo da todo".

Y después de un año, el objetivo es cumplir otro: "Todo lo que se pueda, cuanto más, mejor". Y eso empieza con el partido de hoy ante el Ciudad de Lucena y Alberto Vázquez advierte del potencial del rival pese a su clasificación "porque es un gran equipo: el que piense que está mal es porque no ha visto sus partidos. Están mal en cuanto a resultados, porque en cuanto a juego y ocasiones están bastante bien. La propuesta suya de juego es de las que más me gusta de Tercera. El problema es que si no acabas de meter gol, la Tercera ya sabemos cómo es, si tienes un error lo pagas. Y ha habido partidos en los que ha ido ganando 2-0, ha podido meter el tercero y a la contra le han marcado, se ha venido abajo y le han remontado".

Habla Vázquez de Sevilla, donde fallan un penalti y acaban perdiendo; de Espiel, donde iban ganando y les remontan; o con Los Barrios, que acaban perdiendo tras ir dominando 2-0: "Los puntos que tienen son engañosos, por méritos deberían tener más pero el fútbol es así. en el momento que mejoren la solidez defensiva van a estar entre los diez primeros, seguro".

Así, el objetivo es aprovechar la moral alta del Guada y la más frágil que se presume en el rival: "Eso es lo que tenemos que tratar de aprovechar, si podemos marcar y se tambalean, hay que tratar de hacer más daño".