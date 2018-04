A dar un paso casi definitivo

El Jerez Industrial retoma la competición tras el breve parón de la Semana Santa recibiendo esta tarde al Villamartín en el campo de La Juventud (18:30 horas). El equipo de Paco Cala, tras su triunfo en casa de la Juventud Sanluqueña, sigue invicto desde la llegada del técnico lebrijano y hoy podría dar un gran paso adelante para conseguir el objetivo de estar entre los cuatro primeros a final de Liga, lo que da derecho a jugar la fase de ascenso a División de Honor.

En efecto, el Villamartín es uno de esos rivales directos que podría quedar virtualmente eliminado en caso de salir derrotado del campo de la avenida Blas Infante. Los serranos afrontan el encuentro a nueve puntos de los industrialistas, y en caso de victoria local la distancia aumentaría a los 12 más el 'average' con 18 puntos aún por disputarse. De ahí la importancia del encuentro para los de Paco Cala, conscientes de que los 3 puntos son innegociables.

El cuadro blanquiazul afronta el encuentro con las consabidas ausencias de los lesionados Moi, Parra, Basto y David Casares, grupeto al que se ha unido Thiago. El brasileño tiene una sobrecarga y su concurso podría provocarle una lesión de más importancia, por lo que el cuerpo técnico ha decidido que descanse esta semana y se recupere bien de cara a la recta final de campaña. El resto de la plantilla está disponible. Como ya adelantó el míster tras el encuentro en Sanlúcar, volverá a la portería Fabio y lo más probable es que en la alineación haya algún que otro retoque con respecto al último partido, ya que la idea es la de ir repartiendo los minutos ahora que las piernas empiezan a pesar después de una larga temporada cargada de trabajo y 'stress'.

Enfrente, el Villamartín llega con el exindustrialista Costilla entre sus filas aunque la temporada la comenzaron otros jugadores con pasado blanquiazul como Fran García, Mendoza y Selu, que paulatinamente fueron desapareciendo de las alineaciones. El cuadro serrano, que en la primera vuelta sucumbió por cero a cuatro, es un equipo que en su estadio se muestra bastante fuerte y que lejos del Municipal villamartinense suele bajar bastante. De hecho, no gana fuera desde el 3 de diciembre, cuando superó al Chipiona.

Paco Cala, técnico industrialista, aseguraba ayer que el Villamartín es "un buen equipo, si está situado en la sexta plaza a estas alturas de campeonato es porque es un conjunto complicado y competitivo. Nosotros no nos podemos relajar y mucho menos confiarnos. Si sacamos los tres puntos les dejaríamos muy lejos pero el partido hay que jugarlo todavía". Con respecto al punto que Competición le ha quitado al Chiclana, que ahora está a nueve de los industrialistas, señalaba que "nadie se puede alegrar de que a un contrario le quiten puntos por motivos que no son deportivos pero las reglas son para todos iguales. A mí en el Antoniano ya me pasó algo similar, nos quitaron un punto y tuvimos que ganar casi todos los partidos para poder ascender a Tercera División". En cuanto a los suyos, dijo que han vuelto al trabajo "con la misma ilusión" con la que se fueron de vacaciones, "hemos entrenado con mucha intensidad y ganas".