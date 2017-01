"Tenemos que dar más, mucho más"

Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, lamentó la derrota aunque reconocía que su equipo no había estado a la altura de partidos anteriores en el Fernández Marchán: "La verdad es que no ha sido el día, no hemos estado bien. Hemos perdido muchos balones, puede ser seguramente el partido que más balones hemos perdido, en las disputas tampoco hemos estado bien. Y después el partido no ha sido vistoso, no ha habido ocasiones claras, el córner, a balón parado, y luego el penalti ya con el partido terminado".

Pero gran parte de culpa de que el Guada no estuviese a su nivel fue del rival, aunque Vázquez subrayaba que "es un buen equipo pero si encima no estamos como tenemos que estar y son buenos... No se les pueden dar facilidades".

El 0-1, poco después del cuarto de hora, puso muy pronto el partido cuesta arriba a los azules: "Han marcado. El momento da lo mismo. A balón parado, en un córner. La verdad es que nos ha costado mucho entrar en el partido, no terminamos de estar. Y en la segunda parte lo hemos intentado más, pero con más ganas que cabeza y la verdad es que ocasiones prácticamente no hubo. Hemos tenido llegada pero ocasiones claras, claras, no hemos tenido".

En efecto, a los locales les falló el penúltimo pase y eso les penalizó en ataque: "Es que hemos perdido muchos balones, no hemos tenido esa claridad que sí hemos tenido en otros partidos".

De la caída de Juan Rosillo en área visitante, Vázquez dijo que "ese es más claro que el que ha pitado en nuestra área pero hay veces que la pita y otras que no, el árbitro no entrena con nosotros. Lo que hay que hacer es seguir trabajando, darlo todo para el próximo partido con el Sevilla".

Sea como fuere, el Guada mantuvo opciones hasta el 0-2, ya en el descuento: "Con el resultado en contra hemos estado ahí, al partido no se le ha perdido nunca la cara. Si te pita el penalti cambia todo, estaríamos hablando de otra cosa".

Alberto Vázquez no escondía su descontento pese a reconocer las virtudes del San Roque: "Es buen equipo pero nosotros tenemos que dar más, mucho más. En todo: tanto con balón como sin balón, estar más acertado o poner más intensidad en los pases para no tener tantas pérdidas y sin balón hay que ir a muerte, a las disputas, a los balones... Es que a veces han saltado hasta solos, y eso no puede pasar. Pero nada, a seguir trabajando. A animar a la gente el lunes y a ir a muerte el próximo fin de semana contra el Sevilla. Esto es muy largo y queda mucho".