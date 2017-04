Los delanteros, la gran preocupación de Aguilocho

Juanlu Aguilocho, entrenador del Xerez DFC, quiere ganarle tiempo al tiempo y sigue cubriendo jornadas de entrenamientos de cara a preparar con las máximas garantías el importante partido al que su equipo debe hacer frente el próximo domingo 23 frente al Puente Genil en el Manuel Polinario 'Poli'.

El técnico azulino se encuentra pendiente de conocer el alcance exacto de la lesión de rodilla de Javi Tamayo, al que el lunes le realizarán una resonancia, y de la evolución de las molestias que arrastra el ariete Guille, que terminó el compromiso frente al San Juan con una sobrecarga en los gemelos.

Guille resalta que "al final del partido me noté molestias en el gemelo y tuve que bajar un poco el ritmo porque ya no había más cambios y además Javi se había ido ya lesionado, no quería forzar para evitar una rotura. No estoy entrenando pero espero no tener demasiados problemas".

Ahora, sin Tamayo de momento, todas las miradas están depositadas en él para liderar el ataque xerecista. Apunta que "todos los jugadores nos preparamos para ser titulares los domingos pero eso ya es decisión del entrenador. No quiero pensar en la lesión de Javi, sólo le quiero mandar desde aquí todo el ánimo del mundo porque es un tío que nos hace mucha falta tanto dentro del campo como en el vestuario. A nadie le gusta entrar por la lesión de un compañero. Ahora sin él, delanteros delanteros sólo quedamos Pedro Herrera y yo y hay que pelear con más ganas todavía. De todos modos, es un poco lo que he comentado antes, eso depende de que el entrenador quiera confiar en nosotros o que se decante por traer a algún jugador del Estella o de los juveniles, luego ya depende de nosotros el poner el 300% para que nos meta en el equipo".

Con el triunfo ante el San Juan, el punta jerezano cree que "ha vuelto un poco la calma pero todavía no hemos hecho absolutamente nada, lo único que hemos conseguido es recortarle dos puntos al tercer clasificado. Lo que hay que hacer ya es pensar en el Puente Genil. Desgraciadamente no dependemos de nosotros, dependemos de terceros y es una tontería mirar lo que puede pasar dentro de tres semanas, en lo que tenemos que estar centrados es en ganar en Puente Genil e ir poco a poco".

Sobre esta importante cita, también tiene claro que "aquí nadie se arruga, ese partido es de los que a todos nos gusta jugar, sabemos que si ganamos estamos ahí otra vez con opciones. No hay que mirar más allá de ese encuentro pero es que es así, si sumamos los tres puntos en este desplazamiento otra vez tendremos opciones faltando cinco partidos para el final. Luego, todo sería mucho más bonito. Ahora, hay que tener los pies en el suelo pero la cabeza juega también un papel importante".

Aguilocho se estrenó en el banquillo con un triunfo. El delantero no duda a la hora de afirmar que "el equipo salió motivado. En la primera media hora intentamos hacer todo lo que el míster nos había pedido en los tres días que llevábamos entrenando con él y sacamos adelante el partido. De todos modos, por ganas no es, el equipo ha tenido bastante mala suerte en algunos encuentro pero, bueno, ya es una tontería pensar en lo que ha pasado, sólo tenemos que centrarnos en lo que queda por venir e intentar ayudar entre todos".