No habrá derbi en La Juventud

La Delegación de Deportes ha comunicado a Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial, que su equipo no puede disputar en La Juventud el 16 de agosto el Trofeo de la Copa y la Venencia frente al Xerez CD tal y como tenía previsto. Deportes argumenta que el XCD no puede jugar en ninguna instalación municipal porque tiene suspendida su condición de usuario por impago. Los servicios jurídicos tanto del Área de Deportes como del propio Ayuntamiento estiman en este sentido que "no hay distingos y la condición de usuario se pierde tanto en calidad de local como de visitante".

Pedro Garrido, presidente industrialista, ha explicado que "espero que todo esto con diálogo se solucione. Me llamó el director de Deportes para decirme que había visto lo del partido, ya que nosotros aún no le hemos mandado la planificación con los entrenamientos y los encuentros amistosos para que ellos lo validen y nos den el visto bueno. Nosotros llegamos a un acuerdo con el Xerez CD para que viniera a jugar nuestro trofeo de forma desinteresada, había una sintonía total, y el otro día nos pusimos de acuerdo en la fecha y la cerramos para el 16 de agosto. Ahora, nos hemos encontrado con la llamada. El director de Deportes me dice que el gabinete jurídico del Ayuntamiento prohibe que el Xerez CD juegue aquí. Me causó un poco de sorpresa porque había oído que ellos tenían una sanción pendiente hasta septiembre pero entendía que ellos no podían organizar partidos ni hacer uso de las instalaciones como usuarios de pleno derecho como locales pero no como visitantes. Menos mal que no nos tenemos que enfrentar en Liga porque en ese caso no sé qué hubiese pasado".

Queremos hablar con los juristas, la medida nos perjudica, a ver si el partido se juega"

Garrido, además, apuntó: "Insisto, me quedé sorprendido. Le dije que respetaba la decisión porque el gabinete jurídico tendrá sus razones y nosotros no somos propietarios de esas instalaciones y que no podía contradecirle pero que no acababa de entender muy bien la postura. El Xerez CD no es aquí el que organiza ni saca partido de nada, ellos juegan de visitantes como podía ser el Cádiz, que no es de Jerez y hace uso de unas instalaciones municipales invitado por otro equipo. Aquí no hay nada a medias ni nada raro, se trata de la celebración de nuestro histórico trofeo, un trofeo que siempre organiza el Jerez Industrial y ellos son visitantes, van a jugar su partido y se van. Seguirán con su sanción y su historia, no podrán entrenar, no podrán celebrar un partido, no lo sé. Ahí me pierdo pero con esto me he quedado un poquito sorprendido".

Igualmente, el mandatario del Jerez Industrial explica: "Queremos que Deportes, o la propia delegada, nos ponga en contacto con los juristas para que sean ellos directamente los que nos expliquen el razonamiento que tienen. No voy a defender los derechos del Xerez CD, no soy nadie, defiendo los intereses del Jerez Industrial. A nosotros nos perjudica la medida muchísimo, teníamos puestas bastantes expectativas en un partido que iba a ser una gran fiesta del fútbol jerezano entre dos equipos históricos y que había generado mucho interés entre las aficiones. Entre los clubes las relaciones están en su mejor momento y sólo pretendíamos jugar un partido. Nosotros contábamos con esa taquilla, con esos ingresos, que hubiese supuesto un gran alivio. Se nos ha venido todo abajo. Queremos mantener una reunión con ellos para jugar ese partido y queremos que nos lo den por escrito".