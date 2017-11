El derbi Xerez CD-Guada, el domingo en Torrecera

El derbi entre el Xerez CD y el Guadalcacín ha sido fijado finalmente para el domingo a las cinco de la tarde en el Sánchez Portella de Torrecera. El club, ante la falta de noticias de Deportes sobre su petición para jugar en Chapín, no ha tenido más remedio que comunicar a la Federación Andaluza el horario para evitar una multa.

Laura Álvarez, delegada de Deportes, puso ayer especial interés en explicar los motivos por los que ninguno de los clubes -Xerez Club Deportivo, Xerez Deportivo FC y Jerez Industrial- que habían solicitado el estadio para el fin de semana habían obtenido respuesta pero la mayor parte de s sus argumentos se caían por su propio peso. De hecho, técnicos de Deportes sí que habían confirmado ya al XDFC que podría usar Chapín e incluso le habían recomendado la hora a la que fijar el encuentro ante el Isla.

La delegada de Deporte insistió en que no había una decisión tomada porque estaban a expensas de un informe de la Delegación de Medio Ambiente sobre el estado del nuevo césped recién plantado. Estos trabajos están en manos de la Delegación de Medio Ambiente, que ha contratado a la empresa Fitosanitarios y Técnicas SA para la resiembra del campo.

Álvarez negó, además, que vaya a haber algún tipo de injerencia política en la decisión: "No hay decisión política ni animadversión hacia algún club; será únicamente una decisión técnica; por eso se ha pedido el informe. Y se tomará con criterios técnicos. La delegada no tiene preferencia ninguna por ninguna asociación, soy la delegada de Deportes de todos los equipos". Ahora bien, dejó claro que, en el caso de que sólo se permita un partido de fútbol durante el fin de semana, tendrá preferencia el Xerez DFC frente al Isla Cristina, ya que es el concesionario de Chapín por la convocatoria anual que realiza la Delegación de Deportes.

Por este motivo, la delegada de Deportes pidió "generosidad y solidaridad" a todos los clubes ya que entiende que "es un referente jugar en Chapín" pero recordó que se está haciendo una inversión para mantener el campo de césped en las mejores condiciones que "no se puede tirar por la borda por no ser cautos". "Si no lo cuidamos ahora, nos llevaremos quejando todo el año de que el césped no está bien", argumentó.

Por último, Álvarez también mencionó que están teniendo problemas con la resiembra que se ha realizado en el campo de La Juventud por lo apostó por evitar el mismo problema en Chapín. "Si no agarra bien la raíz, nos vamos a tirar toda la temporada quejándonos; por eso digo que hay que ser cautos, hay que esperar a Medio Ambiente", dijo.