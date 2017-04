Un derbi para no perdérselo

El Arcos quiere certificar cuanto antes su clasificación matemática para el play-off de ascenso a Segunda B y para ello necesita los tres puntos en el derbi del domingo en el Barbadillo (11:30 horas) contra el Guadalcacín, y para conseguir el mayor apoyo posible de la afición en Domingo de Ramos, la directiva arcense ha decidido que los abonados puedan invitar a su pareja al partido de forma gratuita.

Francisco Valenzuela Iglesias, vicepresidente del Arcos, explica que "necesitamos que vaya toda la gente que pueda para animar al equipo; en principio se pensó en poner el partido por la tarde, pero es que por la tarde también hay procesiones. La decisión final ha sido ponerlo por la mañana, que creemos que es lo mejor para todos".

Primero es el 'play-off' y luego el siguiente objetivo es clasificarnos para la Copa del Rey"

El directivo del club serrano hace un llamamiento a la afición: "Necesitamos su aliento, estamos muy cerca ya de conseguir el primer objetivo, que es jugar el play-off, la pasada jornada no puedo ser y por segunda vez lo tenemos al alcance de forma matemática si ganamos y pierden Algeciras o San Roque de Lepe, por lo que intentamos que haya toda la animación posible en el estadio. Además, es un partido bonito: viene el Guadalcacín, un equipo que despierta simpatías en Arcos además de que está luchando por mantenerse ".

Contra el Sevilla C el Arcos instaló una grada supletoria en el Barbadillo y la experiencia "se va a repetir, la pusimos detrás de una portería. La hemos llamado grada de animación, la verdad es que funcionó muy bien y esperamos que este domingo también funcione".

Valenzuela valora la respuesta de la afición al trabajo de la directiva y de la plantilla: "El esfuerzo que ha hecho la directiva este año por crear un equipo como el que se ha formado creo que está dando resultados, estar primeros en la jornada 33 creo que lo hubiéramos firmado todos el pasado verano. Y a los jugadores lo que les digo es que la situación en la que nos encontramos es inmejorable ahora mismo, somos los primeros. No puedo recriminarles nada sino lo contrario, somos primeros. Lo que sí es verdad es que tenemos ciertas ganas todos de conseguir el primer objetivo, clasificarnos para el play-off. La afición de Arcos es verdad que es un poco seria pero también poco a poco estamos viendo más apoyo, el equipo está arriba y la gente empieza a ver que este proyecto puede ser realidad, todo el mundo empieza a creérselo, y la verdad es que en estas últimas jornadas estamos teniendo bastante respaldo, yo estoy muy contento con la afición. Podía ser mejor pero estoy contento y creo que vamos a más".

Y es que en el play-off de ascenso será fundamental la ayuda y el aliento de la grada: "Lo que queremos es crear el ambiente para el play-off, ahora nos viene muy bien para seguir jugando hasta el final de la Liga regular porque nos hace falta, los jugadores tiene que estar arropados, pero estamos creando el caldo de cultivo para el play-off, que ya la gente esté en ambiente porque la fase de ascenso seguro que va a ser dura. Vamos poco a poco: primero a clasificarnos para el play-off y luego empezaremos a mirar el siguiente objetivo que no es quedar primeros sino jugar la Copa del Rey. Y depende de cómo nos encontremos vamos a luchar por todo lo que podamos, evidentemente".

Y es que el vicepresidente puntualiza que quedar campeón no es una exigencia: "No lo es; lo que le digo a la plantilla es que disfruten. No quiero tensiones, nosotros hubiéramos firmado a principios de temporada jugar el play-off y si Dios quiere lo vamos a tener. Que disfrutemos, ya todo lo que venga después es un regalo. Entonces, vamos a disfrutar de ese regalo".