Y después del veto, ¿qué?

¿qué ocurrirá ahora tras la sanción del Comité Olímpico Internacional (COI) a Rusia? ¿Cabe la posibilidad de que los atletas rusos puedan competir en los Juegos de Pyeongchang con su bandera? Seguidamente se ofrecen preguntas y respuestas para arrojar luz sobre las consecuencias de la decisión del COI tras el escándalo del dopaje en Rusia.

¿Qué decidió el COI?

El organismo de los anillos suspendió al Comité Olímpico de Rusia de cara a los Juegos de invierno de Pyeongchang que se celebran en febrero de 2018 y sus deportistas sólo podrán competir en Corea del Sur bajo bandera neutral. En ningún caso sonará el himno de Rusia ni sus dirigentes deportivos podrán asistir a la cita. El COI tomó la decisión después de que varias investigaciones revelaran que el Estado ruso tejió un sistema para dopar a sus atletas y que cambió muestras del laboratorio oficial de los Juegos de Invierno de Sochi (Rusia) celebrados en 2014.

¿Cómo reaccionó Rusia?

El presidente del país, Vladimir Putin, anunció que no boicoteará la cita olímpica. "Definitivamente no vamos a anunciar boicot alguno y no impediremos la participación de nuestros atletas si ellos deciden competir bajo bandera neutral", señaló Putin en declaraciones que recoge la agencia TASS. El 12 de diciembre se celebrará una Asamblea Olímpica en Rusia en la que se discutirán qué medidas a tomar. Además, ahora se presenta también la incógnita sobre lo que sucederá con el actual director del comité organizador del Mundial de fútbol de Rusia del próximo año, Vitali Mutko, de quien el COI ha anunciado que no podrá asistir más a una cita olímpica.

¿hay posibilidades de recurrir la sanción?

El Comité Olímpico de Rusia puede poner un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), aparte de los deportistas, aunque las posibilidades de éxito son bajas. El tribunal con sede en Lausana ya decidió hace un año contra el atletismo ruso, que sólo pudo enviar a un representante a los Juegos de Río de 2016. Fue Daria Klishina, única atleta que pudo acreditar no haber entrenado bajo el paraguas de la polémica federación de su país.

¿quién decidirá qué atletas competirán?

Una comisión independiente presidida por Valerie Fourneyron, directora de la Autoridad de Control Antidopaje Internacional, examinará los casos de forma individual. Dicha comisión estará formada por diversos miembros de la AMA, del COI e investigadores antidopaje, que crearán el grupo de trabajo para estudiar el caso.

¿es una decisión novedosa?

No. En el pasado ya hubo varios casos de atletas compitiendo con una bandera neutral. Pero el de Rusia será el primero por un asunto de dopaje. En 1992 se dio el primer caso con atletas de Yugoslavia, que estaba inmersa en una guerra civil y sancionada por la ONU. También hubo deportistas de India en Sochi 2014 y de Kuwait en Río 2016 con bandera neutral, porque sus comités olímpicos nacionales estaban suspendidos. En Río 2016 también hubo un equipo de refugiados que compitió con la bandera olímpica.

¿estará rusia en los juegos paralímpicos?

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) tomará la decisión el 22 de diciembre y no se descarta una suspensión total de los deportistas de Rusia. A diferencia del COI, el IPC ya excluyó por completo a Rusia de los Juegos paralímpicos de Río de 2016.