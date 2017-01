"Es difícil transmitir que es complicado ante el colista porque ganar es lo único que vale"

-ante el colista no cabe otra que sumar los tres puntos para tratar de avanzar posiciones en la clasificación...

-Sí, es un partido que verdaderamente para los entrenadores es complicado, porque transmitirle a la gente como yo tengo que transmitirle, que es un partido complicado porque a pesar de que han ganado solo dos partidos, en los dos últimos partidos en casa ganaron al Lora y empataron con el Chiclana, y es difícil de transmitir eso a los futbolistas. Y como dices, lo único que nos vale es la victoria.

-No hay otra que sumar los tres puntos, cualquier otro resultado ante el último clasificado sería una decepción...

-Es verdad, pero es que normalmente ante un equipo que solo ha ganado dos partidos, tú no puedes transmitir otra cosa que no sea la victoria, sabiendo que los dos últimos partidos de casa han sacado cuatro puntos de seis. Nosotros, para hacer bueno el resultado del otro día, necesitamos la victoria, porque aparte de todo entramos ahora en una racha de partidos que en teoría, en teoría, son más asequibles que los partidos anteriores. Es verdad que esta categoría está muy igualada pero siempre es mejor enfrentarse Al Almodóvar que enfrentarse al Xerez. Por lógica. Entonces, para nosotros es un partido que nos vale únicamente la victoria y que para mí en este caso como entrenador es un partido complicado en el sentido de transmitirle a los jugadores que también se trata de un campo pequeño, de césped artificial, en malas condiciones, a mi equpo este tipo de campos le está costando trabajo y se trata un poquito de acentuar todo lo negativo y también lo positivo que tiene este partido.

-¿El equipo encara ahora una serie de partidos contra rivales de la zona baja de la clasificación en los que se va a jugar buena parte de sus opciones de ascenso?

-Si se da una catástrofe no, pero evidentemente se ha demostrado en la primera vuelta: cuando vinieron después los partidos más complicados, el equipo se enganchó. Y ha estado prácticamente como estamos ahora mismo, a dos o tres puntos de los puestos de ascenso. Pero es verdad que si es precisamente lo contrario, es decir, que si somos capaces de dar un golpe de efecto en estos partidos, habremos dado un paso adelante importante, porque no es lo mismo ir remando desde atrás que mantener un poco las posiciones. Y yo creo que con los enfrentamientos que hay, por ejemplo esta semana o la semana siguiente, si nosotros somos capaces de sacar los partidos adelante, habremos dado un paso adelante no digo que definitivo pero sí importante.