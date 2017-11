La doble desconexión de Antoine Griezmann

Antoine Griezmann está desconectado. Del juego del Atlético y de su afición, que el sábado le despidió con una sonora pitada en el 0-0 ante el Real Madrid. El futbolista francés, finalista hace un año en el Balón de Oro, atraviesa posiblemente el momento más delicado desde que llegó al conjunto rojiblanco en 2014 procedente de la Real Sociedad. Son ya 715 minutos sin marcar gol, su peor racha, y su hinchada se está hartando. Aunque no tanto por la poca producción sino por sus continuos coqueteos con otros equipos.

Sólo así se explica que el único jugador del Atlético que fue abucheado el sábado por miles de personas en el estadio Wanda Metropolitano fuera él. Aplaudieron a Fernando Torres y a Gameiro, que suman un gol entre ambos esta temporada, y Correa también recibió cariño pese a que falló la ocasión más clara de los suyos. Los pitos fueron para los jugadores rivales y para Griezmann. Consciente de lo intrincado de la situación, la plantilla del Atlético arropó a Griezmann cuando acabó el partido y Simeone también cerró filas en torno al zurdo, pero en su mensaje hizo referencia también a una posible salida de Griezmann. "Los que están en mi familia, a muerte con ellos", añadió antes de hacer una pausa de un segundo: "Hasta el día que están, claro".

Y ese día puede que llegue. Griezmann, de 26 años, renovó en junio su contrato con el Atlético hasta 2022 y parecía poner fin a varios meses de rumores. "No descarto nada, pero estoy feliz en el Atlético", fue su respuesta en abril cuando le preguntaron por un posible futuro como jugador del Madrid. Y en mayo, después de que terminara la temporada, dijo que su fichaje por el United era "posible". "Quiero pedir disculpas a la gente que haya entendido mal mis declaraciones", indicó el día que firmó la renovación, que llegó con un suculento aumento de sueldo incluido. "Puede que me expresara mal o que algunos quisieran sacar titulares donde no los había".

Al ser uno de los mejores jugadores del mundo, al crackbleu nunca le van a faltar pretendientes. En los últimos días hizo un guiño al PSG, uno de los equipos más ricos del mundo, y apareció en medios españoles una supuesta oferta del Barcelona. Todo ese ruido no ayuda a limar las diferencias con la grada. Tampoco lo hace su poco acierto de cara al gol y su poca influencia en el juego del Atlético. Sin ver puerta desde el 27 de septiembre, en el derbi no disparó a puerta, no recibió ninguna falta y apenas tocó 16 veces el balón. Fue sustituido en el minuto 76. Esta temporada lleva 19 remates en Liga -12 fueron a puerta- y dos goles. Una efectividad del 11%, un gol cada 406 minutos. Estadísticas pobres para un jugador llamado a ser una de las estrellas de la Liga.