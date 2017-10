El duopolio ilimitado de Cristiano y Messi

¿cuándo dejarán Cristiano Ronaldo y Messi de dominar el fútbol mundial? ¿Quién será el jugador que ponga fin al duopolio? Esas dos preguntas recorrieron en la noche del pasado lunes los pasillos del London Palladium después de que la gala de la FIFA confirmara lo que todos sabían: la era deCR y Leo parece no conocer límites.

El portugués de 32 años fue coronado en la capital británica con su segundo premio The Best a mejor futbolista del mundo, en una votación en la que su rival argentino, dos años menor, quedó en la segunda posición. Si se echa la vista atrás, el dominio de las estrellas de Real Madrid y Barcelona cuenta ya con una década de historia. Entre ambos se han repartido todos los premios que se entregaron al mejor futbolista del mundo desde 2008. Desde aquel año hubo nueve Balones de Oro, dos FIFA World Player y dos premios The Best, es decir, 13 galardones: siete fueron para Cristiano Ronaldo y el resto para Messi.

No es casualidad. Los dos tienen un talento descomunal y cuentan en sus clubes con un escaparate sin comparación. Por si eso fuera poco, no se han cansado de destrozar récords goleadores y han ganado entre ambos siete de las últimas diez Champions League. "A ver qué ocurre más adelante, pero de momento esto no lo puedes cambiar", aseguró Zinedine Zidane, sobre la superioridad de ese dúo. "No creo que el ciclo termine este año". En los años de máximo esplendor del Barcelona y la selección española aparecieron Xavi -cuatro podios- e Iniesta -dos- como sus máximos rivales por ese sillón y en las últimas temporadas se han destapado Neymar y Griezmann. Pero nadie, de momento, ha sido capaz de destronarlos.

Neymar y Griezmann, nacidos en los 90, son actualmente los que más se pueden acercar a su fútbol. Tienen el talento necesario y están rodeados de grandes jugadores: Neymar viste la camiseta del PSG y es la gran atracción de un Brasil que vive un momento muy dulce, mientras que Griezmann juega en el Atlético y ya alcanzó hace un año la final de la Eurocopa con la selección francesa. "Neymar tiene el talento para eso y tendrá la oportunidad", concedió el lunes por la noche un Cristiano Ronaldo que no se pudo resistir ante una pregunta de un periodista. "¿Está terminando la era de Messi y Cristiano?", le preguntó un reportero luso. "¿Terminó? ¡Esto está comenzando!", gritó el delantero del Real Madrid justo antes de abandonar el fastuoso teatro London Palladium.

Para desbancar a Cristiano Ronaldo y Messi hacen falta muchos goles, muchos títulos y carisma. El ex delantero Gianluca Vialli, embajador de la FIFA en los premios The Best, añade algo más a esa ecuación. El que quiera poner fin a esta era tendrá que tener mucha paciencia. "La edad es lo único que puede parar a Messi y a Cristiano. Si se mantienen sanos y juegan a este nivel será muy difícil", aseguró el ex jugador de equipos como Sampdoria, Juventus o Chelsea. "Hay que esperar a que estos dos se retiren y después aparecerán esos jugadores, como Paulo Dybala, Neymar y otros jóvenes", añadió.

"Tal vez sea Neymar", indicó, también, el ex futbolista portugués Nuno Gomes: "Es mucho más joven y en los próximos años será capaz de vencer. Creo que ganará de aquí a unos años, seguro. Pero también es cierto que será muy duro apartar a Messi y Cristiano de ahí, son dos jugadores de otro planeta". Para ver a alguien que no sea Cristiano Ronaldo o Messi recibiendo un premio al mejor jugador del planeta hay que rebobinar el fútbol una década. Fue el brasileño Kaká en 2007, cuando se llevó el FIFA World Player y el Balón de Oro.

De momento, el próximo premio individual no será el que ponga fin a la hegemonía. El Balón de Oro que entregará próximamente la revista francesa France Football será para Cristiano Ronaldo salvo mayúscula sorpresa.

¿Y no aburre al mundo del fútbol ver siempre las mismas caras? "Si te levantas por la mañana y ves siempre la misma cara bonita a tu lado, la de tu mujer... ¿De eso uno se aburre?", exclama Vialli. "Si siguen jugando a este nivel, no será aburrido", añadió.