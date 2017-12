La enfermería del Guadalcacín, a tope

El Guadalcacín prepara desde hace unos días el primer partido del año, que le enfrentará al Utrera en tierras sevillanas. El cuadro que entrena Alberto Vázquez intentará comenzar el 2018 con un triunfo que se le viene resistiendo en las últimas jornadas. La plantilla guadalcacileña se entrenó el pasado martes, descansó ayer y hoy vuelve al trabajo mientras que mañana disputará un partidillo de entrenamiento con el equipo juvenil para descansar de nuevo el fin de semana y encarar ya la semana previa al regreso a la competición.

Para el choque en Utrera, Alberto Vázquez seguirá sin poder contar con los lesionados Lebrón y Alberto Piñero, así como con Álvaro, operado del cruzado y que dijo adiós a la temporada. El portero de El Torno tiene previsto realizarse una artroscopia a mediados de enero para conocer el alcance exacto de su lesión de rodilla mientras que el atacante trabaja fortaleciendo su rodilla aunque parece poco probable que vaya a estar disponible para el primer encuentro de la segunda vuelta. Vázquez también tiene entre algodones a Juanan y a David. El primero sufrió un golpe en un hombro en una caída y aunque pudo jugar contra el Ceuta sigue con molestias. Por su parte, David tiene un pequeño quiste en la espalda y no puede hacer ejercicio ya que con el sudor se le puede infectar la herida.

De este modo, a estas alturas y con 19 fichas del primer equipo, Vázquez tiene a plena disposición sólo a 14 futbolistas aunque confía en poder recuperar al menos a Juanan y David para el regreso de la competición. En este sentido, el Guadalcacín está buscando refuerzos de cara a una segunda vuelta que como el míster asegura "se presenta emocionante". Y es que la victoria del Ciudad de Lucena frente al Algeciras ha apretado la parte baja de la clasificación. "Se está intentando reforzar la plantilla porque somos 19 y con los lesionados estamos limitados pero una cosa es lo que se quiera y otra lo que se pueda. Nosotros no somos como otros equipos que tienen más facilidades, tenemos un mercado muy muy limitado y tiene que ser de por la zona y que no cueste mucho. Aparte, también hay jugadores de categorías más bajas que cobran más que en Tercera y por otro lado jugadores de categorías más bajas que a lo mejor no cobran pero sus equipos no les dejan salir. Es complicado".