Las entradas para Coria, a 8 euros y sin paquete para el XDFC

El Coria-Xerez Deportivo FC del próximo domingo está llamado a ser un partidazo en el que se van a ver las caras segundo contra primero separados por tres puntos. Una fiesta del fútbol en la que, si no cambian las tornas, no habrá nutrida representación de aficionados azulinos debido a que las directivas de ambos clubes no han alcanzado un acuerdo en el precio de las entradas.

La parroquia xerecista se hace notar en la mayoría de campos de la categoría. Normalmente, la directiva -tanto la anterior como la actual- suele llegar a un acuerdo para obtener una rebaja en el precio de las entradas. A cambio, el club que ejerce de local se garantiza una buena suma. Sin embargo, en esta ocasión las negociaciones no han fructificado y el Coria, en reunión de su directiva que se celebró el martes por la noche, decidió que los precios serán similares al del resto de partidos: 8 euros caballeros; 6 euros pensionistas, y 4 euros señoras y juveniles. Así lo corroboraba su secretario, Tomás Alfaro: "La junta directiva ha decidido mantener los precios y los socios no pasarán por taquilla, el partido no es medio día del club", aseguraba aunque otras fuentes apuntan a que el partido es medio día del club.

Alfaro admitía las negociaciones pero reconoció el fracaso de las mismas: "Ellos querían las entradas a 5 euros y nosotros tenemos que velar por los intereses de nuestro club y de nuestros socios. Propusimos que nos aseguraran una cantidad para dejarles las entradas a cinco euros. Les dijimos que si nos aseguraban 300 entradas se las dejaríamos a ese precio pero nos dijeron que no podían. No es la primera vez que nos ha pasado, que nos han asegurado una cantidad y luego no se ha cumplido así que para curarnos en salud se ha decidido mantener los precios".