Las entradas, de 10 a 15 euros

La junta directiva del Xerez Deportivo FC ha fijado entre 10 y 15 euros los precios de las entradas para el derbi del domingo (17:00 horas) en Chapín. Las localidades estarán disponibles en la oficina del club en el edificio Jerez 2002 desde hoy hasta el viernes en horario de mañana (10:00 a 14:00 horas) y de tarde (17:00 a 19:00 horas). El domingo 22, día del partido, estarán a la venta en la taquilla de Tribuna de Chapín a partir de las 15:30 horas. Los precios son:

Tribuna: 15 euros

Preferencia: 12 euros

Fondo Sur: 10 euros

Fondo Norte: 10 euros

Aunque no es día del club -los socios no pagan-, los precios han subido con respecto a anteriores partidos del XDFC en Chapín, en los que Tribuna costaba 8 euros, Preferencia 6 y Fondo Sur 4.

Cabe recordar que en el partido de la primera vuelta, con el Xerez CD como local, la junta directiva del Xerez DFC, tras recoger el sentir de los aficionados de su club, decidía no acudir al partido alegando entonces que "los motivos que impulsaron a una importante parte de la afición xerecista a la creación del Xerez Deportivo FC no eran otros que los de combatir la irregular gestión de la Sociedad Anónima Deportiva ante la delicada situación institucional y económica. Por tanto, el sentido común y la coherencia se convierten en argumentos para no acudir a dicho enfrentamiento.

Pero incluso por encima de esta lógica postura, la determinación de esta Junta Directiva se produce principalmente por una cuestión de sentimiento xerecista, algo que sólo podrán entender aquellos aficionados que compartan esta misma pasión".