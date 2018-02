A entrenador nuevo, victoria segura. Eso es lo que apunta el dicho y es lo que pretende el Jerez Industrial en el estreno en el banquillo de Paco Cala tras la marcha de Juan Pedro Ramos al Xerez Club Deportivo. El equipo industrialista se las ve hoy con el Chiclana, equipo que en la primera vuelta infligió a los blanquiazules la primera derrota de la temporada -la de Guadiaro la acabó anulando el Comité de Competición por alineación indebida- y que ahora está a seis puntos de los jerezanos. Por lo tanto, el objetivo es doble: conseguir un triunfo que alejaría a los chiclaneros a los nueve puntos y además ganarle el gol 'average' tras el 1-0 del Municipal.

Sin embargo, el Jerez Industrial no afronta el choque ante un rival directo en su mejor momento. La contratación del nuevo técnico se demoró hasta el pasado miércoles y para colmo las heridas están abiertas después del 4-1 encajado hace siete días en casa del San Fernando B. La derrota tuvo además efectos colaterales en forma de sanciones, ya que tanto Morlán como Dani Castro se van a perder no sólo el partido de hoy sino también el de la próxima semana contra la Juventud Sanluqueña y el siguiente, en La Juventud, contra el Trebujena, rival que los industrialistas tienen a un solo punto. El motivo: encararse con varios aficionados a la finalización del encuentro, que el Comité de Competición traduce como "provocar la animosidad del público sin conseguirlo". La baja del delantero es capital porque estaba haciendo goles -6 de los últimos 8 llevan su firma- y además es el único punta con esas características. Así las cosas, a Paco Cala le toca 'inventar' algo. De momento, José Antonio López, delantero que la pasada temporada jugó muchos partidos con Jesús Mendoza y que esta campaña estaba jugando con el Juventud Jerez Industrial de Tercera Andaluza, va citado. El punta sólo 'subió' esta campaña para jugar contra el San José Obrero. Con el filial lleva nueve tantos, los mismos que hizo el curso pasado a las órdenes de Jesús Mendoza. Si sale titular ocupará la punta del ataque. Otras opciones pasan por jugar con un 'falso' nueve o, como ya hiciera esta misma temporada Juan Pedro en un par de ocasiones, pasar a Paquín arriba. Además de los dos sancionados, tampoco serán de la partida David Casares y David Piñero, ambos lesionados y a los que les quedan varias semanas para reaparecer. Thiago y Güiza ya está recuperados de sus dolencias.

Después de los tres primeros entrenamientos con el equipo, Cala afirma haberse encontrado "a unos chavales con muchas ganas de aprender y muy receptivos. En estos tres entrenamientos que hemos tenido hemos introducido algunos matices y se ha avanzado aunque hasta que no pasen tres o cuatro partidos no vamos a poder decir que se nota mi mano". Del choque ante el Chiclana señala que "es muy importante porque tenemos la oportunidad de dejar a un rival directo a 9 puntos, que no serían definitivos. También se enfrentan el Balón y el Bazán y una victoria del líder y una victoria nuestra significaría ampliar distancias con el quinto a seis puntos".