Un equipo sin alma (3-1)

Un Jerez Industrial sin alma se dejó tres puntos importantísimos en el Municipal de Villamartín y muchas de sus opciones de acabar la temporada si no en lo más alto, que se antoja ya poco menos que imposible, al menos cerca del único puesto que da derecho al ascenso de categoría.

Los jerezanos afrontaban el choque con numerosísimas bajas pero eso no debe servir de excusa porque después de una primera mitad aceptable protagonizó una segunda pobrísima con un Villamartín que les pasó por encima en juego, ganas e intensidad hasta el punto de que muy pocos se salvaron del suspenso general.

López y Villalustre fallan en la 1ª parte y los locales sentencian al inicio de la segunda

Acudía el Jerez Industrial a Villamartín con la vitola de equipo enrachado. No en vano, los blanquiazules no perdían desde la décima jornada cuando dieron la de arena en casa del por entonces líder Chiclana Industrial. Después de una primera parte igualada con claras ocasiones por ambos equipos -sólo el Villamartín aprovechó una de las suyas- e incluso con un gol anulado por bando, los industrialistas fueron otros en la reanudación, encajando el segundo gol nada más comenzar que hizo un daño tremendo. A partir de ahí, el equipo nunca creyó en la remontada, el Villamartín olió la sangre y la goleada pudo ser de escándalo. Sólo en el tramo final pudo el Industrial hacer el 3-1, desde el punto de penalti y con polémica. No precisamente por la clara falta de Vicente a López sino porque la jugada nació en un saque de banda que el cuadro industrialista no devolvió al contrario tras mandar fuera un defensa local para que se atendiera a un compañero.

Con esta derrota, el Villamartín también supera en la clasificación al cuadro blanquiazul, que se queda séptimo con 31 puntos empatado con el Guadiaro, que es octavo.

Plagado de ausencias entre sancionados y lesionados y con un banquillo compuesto por Paquín y tres jugadores del sénior B -Dani Mije, que estaba convocado, no acudió a la cita-, Jesús Mendoza alineó el único once de garantías que podía sacar. Jesús Vega se situó en el lateral izquierdo, viéndose superado casi siempre por el local Edu. Por su banda llegaron dos de los tres goles del Villamartín.

Reina pudo adelantar a los locales al rematar absolutamente solo un saque de esquina pero su cabezazo se fue por encima del larguero. El Industrial respondió con un gol de Villalustre que Pastrana Ramos anuló por fuera de juego y a la media hora López perdonó el mano a mano con Caski, a quien no pudo superar. Inmediatamente después, el Villamartín se pudo adelantar pero el colegiado anuló el tanto a Moi Tenorio por un fuera de juego muy discutido. No falló el Villamartín en el 36'. Edu aprovechó un balón al hueco en un mal balance defensivo de los visitantes, se metió en el área y centró al punto de penalti, donde esperaban dos jugadores del Villamartín, siendo Nene el que marcaba a puerta vacía. Pudo empatar el Industrial justo antes del descanso pero Villalustre disparó al muñeco con todo a favor.

El Villamartín sentenció el partido a los dos minutos de la reanudación en una jugada a balón parado protestada por los jerezanos. Sierra lanzó una falta lateral al segundo palo, allí remataba Edu bombeado buscando el otro palo y bajo la portería y en posible fuera de juego era Zorro el que remachaba un balón que de todos modos se colaba.

El tanto 'mató' al Jerez Industrial, que quedó grogui y a merced de un equipo local que se anticipaba en todas las jugadas y salía a la contra con muchísimo peligro. Menacho, en una doble acción, salvó el tercero a disparos de Edu y Moi Tenorio y Sierra también perdonó al buscar una vaselina que se marchó junto al palo derecho de la meta visitante. Se veía venir el 3-0 y llegó en otra desaplicación defensiva industrialista tras un saque de banda que Vega no defendió, dejando el espacio a Edu para que se metiera hasta línea de fondo y central al punto de penalti, donde Reyes se adelantaba a los centrales para rematar a placer. El 3-1, obra de Piñero desde los once metros, sirvió para maquillar un resultado que, visto lo visto, fue muy justo.

Villamartín: Caski, Lirio, Vicente, Álvaro, Reina, Abel (Reyes 46'), Nene, Zorro, Moi Tenorio (Deivi 70'), Sierra (Soria 78') y Edu (Moi 83').

Jerez Industrial: Menacho, Rodri, Vega, Juanma, Álex, Benítez (Jero 51'), Piñero, Dani Castro, López, Villalustre (Paquín 66'), Rivero (Manu 51'). Goles: 1-0 (36') Nene. 2-0 (47') Zorro. 3-0 (65') Reyes.

Árbitro: Pastrana Ramos. Amonestó a los locales Lirio y Moi Tenorio y a los industrialistas Menacho, Piñero, Dani Castro y Villalustre.

Incidencias: Encuentro de la 19ª jornada en la 1ª Andaluza disputado en el Municipal de Villamartín con unas 200 personas en la grada y presencia de aficionados jerezanos. Mañana ventosa y muy fría.