Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, alabó a su equipo, que remontó ante un complicado rival: "Todos conocíamos que el Viso es un gran equipo y ha estado a un nivel incluso por encima del que yo esperaba, sabía que eran muy difíciles aquí pero no tanto, ha sido un gran contrincante, un equipo muy bien trabajado con un gran entrenador y la verdad es que ha sido muy difícil. Gracias a Dios hemos visto a muchísima gente que hacía mucho tiempo que no veíamos en La Juventud, que no veíamos viendo al Xerez y sin embargo el número de aficionados que había aquí ha sido muy grande. Estoy muy contento porque han sido el jugador número 12 y el equipo también ha estado fenomenal, ha trabajado, sabían lo que se jugaban y un diez para mi equipo y un once para toda la gente que nos ha apoyado aquí".

Arrancó el Deportivo con tres centrales pero luego pasó a jugar con un 4-4-2: "Habíamos hablado durante la semana, sabíamos que este equipo era muy fuerte en la estrategia, buscan una y otra vez el juego aéreo y eso había que fortalecerlo, además de que el viento en contra en el primer tiempo. Una vez que lo hemos fortalecido hemos competido muy bien y en el segundo tiempo, cuando íbamos 1-0 perdiendo hemos tenido que mover porque teníamos que ganar el partido y hay que quitar un hombnre de atrás, no nos lo hemos pensado, hemos jugado 35 minutos del segundo tiempo con otro sistema y al final nos valió".

El Xerez supo reaccionar tras el golpe de infortunio que supuso el 0-1: "Hemos tenido mala suerte en la acción del gol, es un balón sin peligro y David Zamora se ha resbalado y le ha dejado el balón al delantero para que lo empujara. A partir de ahí el equipo ha seguido insistiendo y al final con ese bonito gol de Juanito Benítez es una alegría bastante grande, es verdad que ellos han fallado un penalti pero el fútbol es así, nosotros también hemos tenido jugadas que podíamos haberlas metido y no lo hemos hecho".

Una jornada más, el Deportivo gana al final del partido: "El equipo tiene mucha confianza en sí mismo, trabaja hasta el último minuto porque piensa que puede ganar el partido y eso ocurre durante todo el año: un equipo que compite fenomenal, que tiene mucha intensidad de juego, son gente que de verdad quiere ganar y si tú sigues insistiendo muchas veces llega el premio y otras no, la verdad es que también el equipo anda físicamente fantásticamente, los últimos veinte minutos está pudiendo con el contrario y eso también es muy importante, porque cuando quedan quince o veinte minutos, si eres poderoso físicamente tienes muchísimas cosas ganadas".

Con los resultados de ayer, la victoria era fundamental: "Son tres puntos, ya hemos dicho que el que falle más será el que se quede fuera, serían más de tres puntos si alguno de los de arriba hubiera perdido. Estamos en la misma historia, seguimos empatados en cabeza, en el tercer puesto de la clasificación y el que falle antes será el que se quedará sin premio".

Barragán volvía al once titular y Vargas destacó que "físicamente le falta, todavía le cuesta coger ritmo pero tambien es normal, llevaba muchísimo tiempo con una lesión muy grave fuera de los terrenos de juego y sin embargo ha dado toda una lección de pundonor, ha hecho un muy buen partido, ha estado fenomenal y tiene que ganar un poquito más en su juego pero es un futbolista que nos ayuda muchísimo no solamente con su juego sino con su carácter, que imprime al equipo. Por lo tanto, muy contento con su vuelta y con su juego".

Con cuatro partidos por delante, el Xerez CD sigue de lleno metido en la pelea por el ascenso a Tercera: "Seguimos trabajando, dijimos que ojalá faltando cinco o seis partidos estuviéramos metidos ahí y ahí estamos, el equipo ha hecho un gran trabajo durante toda la Liga, los jugadores se merecen muchísimas cosas porque están poniendo todo lo que tienen y mucho más y su trabajo está hecho. Pero si además somos capaces de ponerle la guinda y ascender, sería ya como dicen los vascos, la hostia. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo, era inimaginable que a estas alturas tuviéramos 62 puntos, hemos ganado 18 partidos, lo que es otra hazaña, y por lo tanto muy contento. Nos quedan cuatro partidos y el equipo que menos errores cometa será el que vaya a estar ahí".