Adrián Martín: "Al equipo le pongo un 6 en la 1ª vuelta"

El Guadalcacín mira al futuro con optimismo después de completar un gran final de primera vuelta con tres victorias consecutivas y cinco jornadas sin encajar gol. Esta situación le ha llevado de la última plaza con sólo 11 puntos a pasar a la decimocuarta con 20, cuatro por encima de los puestos de descenso.

Uno de los futbolistas más en forma en este último tramo ha sido Adrián Martín. El canario está rindiendo a un gran nivel y frente al Alcalá anotó dos goles, sumando 5 en 13 partidos de Liga. "Estamos disfrutando. Después de empezar regular como en los últimos años al final hemos cogido una buena racha y ahora estamos mucho más tranquilos. Confiesa que el vestuario lo ha pasado mal. "Estábamos agobiados por la situación que estábamos pasando porque hacíamos méritos para sacar los partidos pero la pelota no entraba y el contrario a la primera que tenía nos hacía gol. Nos pusimos últimos, estaba llegando el final de la primera vuelta y ¡uf! Pero esta racha nos ha servido para recuperar la confianza. Lo importante era no bajar los brazos".

Clave en la mejoría del Guadalcacín ha sido dejar la portería a cero. "Sí. Está claro. Lo hablábamos entre nosotros. Arriba estábamos bien, metiendo goles en casa y fuera pero nos faltaba lo que teníamos otros años, mantener la portería a cero. Ahora llevamos cinco partidos sin encajar goles con dos empates y tres victorias. Siempre nos hemos basado en estos principios en el Guadalcacín, defender bien, que a los equipos les cueste hacernos ocasiones, y luego arriba tenemos gente de calidad que en cualquier momento puede hacer gol".

Con el equipo colista y marcando sus peores registros en sus tres temporadas en Tercera, el pesimismo cundía porque este año la plantilla es además mucho más joven y a veces ha faltado oficio. Adrián explica que "hacía falta un trabajo táctico más exhaustivo con ellos. Son jugadores con muchísimas condiciones pero no estaban acostumbrados a jugar partidos de tanta responsabilidad en Tercera, donde cualquier error, aunque no sea muy grave el rival te lo hace pagar. En esta categoría hay que saber leer muy bien los partidos, hacer las cosas en cada momento. Hemos mejorado".

Personalmente, el centrocampista del Guada lleva arrastrando molestias bastante tiempo aunque señala que "me voy cuidando un poquito, paro en los entrenamientos cuando siento molestias y al menos intento llegar a los partidos en las mejores condiciones. Quitando el de Los Barrios he podido jugar los demás". Y siendo protagonista: "Estoy disfrutando bastante, en estos dos últimos contra Castilleja y Alcalá hemos tenido el balón, he sido protagonista con goles y asistencias y con eso un futbolista siempre está contento. Me estoy encontrando muy a gusto ahí, llegando y ayudando también defensivamente y a ver si seguimos así".

El Guadalcacín ha llegado al parón con 20 puntos y cuatro de distancia sobre el descenso. "Vernos fuera del descenso y con esa distancia te da mucho aire pero ni el cuerpo técnico ni los veteranos vamos a dejar que nadie se relaje porque sabemos que pierdes un partido y te metes de nuevo en un lío. Estamos acostumbrados en los últimos años y vamos a ir a muerte como si no tuviéramos esta racha positiva".

Después de dos temporadas seguidas sin un descanso de inicio a fin del campeonato, la Andaluza estableció jornada de asueto aprovechando que el 25 de diciembre caía en domingo. Eso sí, el 2 de enero, jornada de Liga. Con el Guadalcacín lanzado, ¿viene bien o mal este parón? Adrián lo mira por el lado positivo: "Se puede entender que nos corta el ritmo pero también que nos sirve para descansar y recuperar. Hay que verlo de manera positiva, es un descanso para refrescarnos las ideas y para tomar impulso para ir a por la victoria ante el Coria. Estos últimos años no hemos tenido descanso en la categoría, los calendarios no se entienden muy bien porque somos gente amateur y jugamos más que los de Primera División pero es lo que nos toca y por lo menos este año hemos tenido una semana porque los anteriores ni eso. Jugar el día 2 es un día un poco jodido pero hay que afrontarlo".

Para terminar, el atacante del Guadalcacín pone a su equipo nota después de la primera vuelta: "Un 6. Porque aunque ahora estamos fuera del descenso lo hemos pasado mal casi toda la primera vuelta. El objetivo está claro que es estar por encima del descenso pero creo que tenemos ambición para poder mejorar". Y con respecto a cómo ve la categoría, explica que "hay tres o cuatro equipos que destacan. Este año están el Arcos, Algeciras, Betis B y Écija y luego hay equipos intermedios que también están más fuertes como el Espeleño, Utrera... Hay equipos que me han gustado bastante. Y luego, en la parte de abajo hay equipos que parecen que están un poco más flojos pero seguro que en la segunda vuelta aprietan porque es algo que sucede todos los años. Veo la competición un poco más competitiva que en años anteriores. Habrá que hacer más de 40 puntos para lograr la permanencia".