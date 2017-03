"Al equipo no se le puede pedir más, un diez para los jugadores"

Alberto Vázquez, técnico del Guadalcacín, estaba satisfecho por el rendimiento de sus futbolistas aunque echó en falta una pizca más de ambición cuando el rival se quedó con diez jugadores a veinte minutos del final, pero dio por bueno el punto sumado ante un equipo con el potencial del Ceuta: "Un punto más, seguimos sumando. Todo lo que sea sumar es bueno, otra semana se ha conseguido dejar la portería a cero, que es bueno. Te vas contento pero no del todo por cómo se han dado las circunstancias, el rival se ha quedado con uno menos y hemos estado ahí pero no hemos terminado. Hemos podido ganar pero un punto con un equipo que venía con una dinámica increíble, doce jornadas sin perder, ahora trece, sabíamos que que estaban bastante bien y que iba a ser un partido muy complicado. Un punto está bastante bien, tengo que estar contento".

Fue un partido peleado hasta la extenuación pero con pocas ocasiones: "Ha sido intenso pero no ha terminado de haber ocasiones claras claras, quizá dos o tres de ellos y dos o tres nuestras. A nosotros lo que nos ha faltado al final con la expulsión, hemos jugado un poco más en campo suyo y nos ha faltado quizá circular más rápido, llevarla de un lado a otro y hemos estado rozando el borde del área y no hemos terminado de tirar, y si no tiras es complicado meter un gol".

Nos ha faltado quizá ir a por el partido pero lo mismo si damos el paso ese te complicas al final más"

Así, el entrenador jerezano echó en falta un poco más de ambición con uno más: "Nos ha faltado quizá ir a por el partido pero es verdad que en dos o tres pérdidas que hemos tenido, han montado contras y si lo mismo damos el paso ese, hay alguna pérdida y te complicas al final más, quizá el equipo estaba un poco con eso, vamos tranquilo a intentar ganar pero seguro, más que a intentar arriesgar no vaya a ser que por querer ir, que nos den".

En efecto, las dos mejores ocasiones del Ceuta llegaron en dos contras: "Han sido dos pérdidas de balón y nos han cogido con el equipo abierto intentando jugar y las dos más claras que ellos han venido así".

El arbitraje no estuvo a la altura del choque, con excesivas tarjetas: "el partido ha sido limpio, no ha habido nada. Cualquiera que vea el acta sin haber visto el partido y piensa que ahí la que ha tenido que haber. Y no habido nada, ha sido muy limpio por parte de los dos, dos o tres acciones que se ha echado la pelota fuera por alguno caído en el suelo y se ha devuelto la pelota, juego limpio... El árbitro ha puesto un rasero, empezó pronto con las tarjetas, cada uno tiene una forma de pitar".

Sea como fuere, la actitud mostrada por los futbolistas del Guada es la línea a seguir hasta final de temporada para pelear la permanencia: "Al equipo más no se le puede pedir porque lo dan todo, se puede pedir trabajo para intentar hacerlo mejor, ser más efectivo o que nos creen menos ocasiones, pero lo que es actitud y darlo todo, un diez para todos los jugadores porque se dejan el alma hasta el último minuto".