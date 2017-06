"Si los equipos de Gibraltar jugasen en La Línea todos saldríamos ganando"

–¿Un entrenador de fútbol linense que dirige al campeón de la Liga, la Copa y la Supercopa de Gibraltar se considera un trabajador transfronterizo?

–Pues no lo había pensando nunca, pero supongo que sí.

–En los últimos seis meses la depreciación de la libra se ha cebado con los trabajadores españoles en la colonia. ¿El principal enemigo del Europa FC también ha sido el Brexit?

–Es evidente que ha afectado en el apartado económico, sobre todo a los que cobramos en libras, residimos en España y, por lo tanto, gastamos en euros. Ha perjudicado, pero en otro apartado.

–Se antoja difícil que lo haga con un equipo de Gibraltar, pero ¿se ha imaginado sentado en el banquillo en una final de la Champions?

–De ilusiones también se vive, pero ahora mismo hay que tener los pies en el suelo y saber quiénes somos. De todas formas el fútbol da muchas vueltas y como anécdota puedo decir que ya me senté en un banquillo de una final no de la Champions, sino de la Europa League. Hace un año jugamos en el Friends Arena de Estocolmo en Suecia, donde se disputó la final esta edición entre Manchester y Ajax y yo estuve en el mismo sitio en el que más tarde estuvo José Mourinho.

–¿Su futuro está ligado al de los equipos de Gibraltar?

–Yo soy joven. Tuve que dejar el fútbol por culpa de una lesión en la espalda, pero como entrenador me gustaría tocar todos los palos posibles y, por supuesto, trabajar en España es una opción.

–Aunque buena parte de su plantilla es española ¿cuál es la principal particularidad del futbolista de Gibraltar?

–El de Gibraltar es fútbol joven, que hasta hace muy poco sólo se movía a nivel aficionado. Por eso la educación deportiva no está del todo arraigada en los jugadores, aunque hay una hornada bastante buena de jugadores locales, la mayoría de ellos pertenecen al Lincoln. La principal característica es que son muy competitivos.

–¿Es cierto que el fútbol de Gibraltar está dañando a la cantera de La Línea y por extensión a la de todo el Campo de Gibraltar?

–Yo desde luego no lo veo así. Más bien creo que el fútbol de Gibraltar está creciendo año tras año y que en la comarca no tiene el reconocimiento que se merece. Yo creo que todo lo contrario, que no sólo no es un perjuicio, sino que supone un beneficio para los clubes del Campo de Gibraltar. Los jugadores jóvenes y con proyección están jugando en España en Segunda B o en filiales.

–¿Qué opinión le merece que ya que su equipo no puede jugar como local en el Victoria Stadium tampoco le permitan hacerlo en La Línea por cuestiones políticas?

–Eso sería lo lógico y de hecho se barajó la posibilidad tanto por parte de la Federación de Gibraltar como por el Ayuntamiento de La Línea y la propia Real Balompédica. Lo que pasa es que realizamos la solicitud a los organismos españoles competentes y el Consejo Superior de Deportes, que es el que tenía la última palabra, ni siquiera quiso contestar. A mí personalmente me hubiese encantado porque entiendo que hubiese sido un beneficio para el Europa, que hubiese contado con mucho más respaldo de aficionados del que vamos a tener en El Algarve (Portugal), que es donde vamos a jugar el partido de vuelta. Pero es que además creo que también sería bueno para el pueblo de La Línea. Parece ser que los únicos que no se sienten beneficiados son las autoridades que están en Madrid, a las que le importamos bastante poco.