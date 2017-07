309.046 euros de presupuesto

Los socios del Xerez Deportivo FC aprobaron en la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado viernes en el colegio Elio Antonio de Nebrija las propuestas de la nueva directiva que preside Rafael Coca, entre ellas el presupuesto que tendrá la entidad en la temporada 2017/2018, acuerdos que tendrán que ser ratificados por los socios en una posterior Asamblea Ordinaria que se pretende celebrar en septiembre.

El club azulino manejará un presupuesto global de 309.046,65 euros de gastos y estima que obtendrá en el presente ejercicio unos ingresos de 320.463 euros, por lo que el superávit estimado sería de 11.416,35 euros. La cifra es sensiblemente inferior a la de la pasada temporada, cuando se aprobó un presupuesto de 408.000 euros.

La valoración es positivísima, acudieron 220 socios a pesar del calor sofocante"

Por secciones, el primer equipo es el que obviamente presenta la cantidad más importante en el presupuesto. El club tiene previsto ingresar 220.000 euros en varios conceptos, como las cuotas de los socios (140.000 euros), taquillas (20.000), publicidad y patrocinios (35.000) y otros; mientras que los gastos serán de 211.200 euros, con 100.000 destinados íntegramente al pago a los jugadores que se refleja en la partida de compensación de gastos (ver cuadro adjunto). La entidad estima un beneficio de 8.800 euros en el presupuesto del primer equipo.

Con respecto a la cantera, los gastos serían de 68.546,65 y los ingresos de 68.963, por lo que se estima un superávit de 416,35 euros. Y en cuanto a la sección de fútbol sala, el club espera tener un presupuesto de gastos de 29.300 euros y unos ingresos de 31.500 sumando todas las partidas, donde aparece una partida de patrocinio por 24.000 euros.

El presidente del Xerez Deportivo FC, Rafael Coca, hacía una valoración "positivísima" de la asamblea. "Se aprobaron todos los puntos, algunos se abstuvieron y otros votaron en contra, pero la valoración es muy positiva". El presidente azulino se mostró muy satisfecho por el número de socios que acudieron a la cita: "Al final llegamos a los 220 a pesar del calor que hizo allí, que era insoportable, estaríamos a 40 grados. Me quedé gratamente sorprendido".

Rafael Coca agradeció a los socios que aprobaran los distintos puntos de la asamblea, sobre todo unos presupuestos que se han tenido que elaborar con cierta premura. "Paco Cintado ha hecho un gran trabajo porque nosotros hemos aterrizado aquí el día 23 y en 23 días hemos tenido que poner muchas cosas en orden. Estos presupuestos se ratificarán en septiembre en otra asamblea porque todavía nos podemos encontrar algunos pagos o cobros pendientes". Entre esos pagos pendientes, está la nómina de los jugadores correspondiente al mes de mayo. El presidente indicó que "ese tema se habló en la asamblea. La anterior junta directiva nos indicó que fue imposible pagarlo y claro, tendremos que hacerle frente si cualquier persona quiere reclamarlo judicialmente. Es el club el que tiene la deuda, no una directiva u otra", dijo.

La campaña de socios también va a arrancar algo tarde y Rafael Coca explica que "el proceso electoral nos ha matado. Han sido 127 días y eso no puede ser. Ya lo dije en la asamblea, que esto en el futuro hay que reformarlo porque es un lastre". El dirigente no quiere pecar de optimista y aplica un sentido realista al posible número de socios, que ha ido a la baja desde la fundación del club: "La previsión es de 2.500 socios más o menos. La tendencia es a la baja y eso hay que revertirlo ofreciéndole a la gente, por ejemplo, un buen equipo como el que está haciendo Edu Villegas. Es fundamental tener más socios y revertir esa situación. Al final, es que la pelotita entre y Edu está haciendo un gran trabajo, los jugadores que están viniendo prácticamente han jugado todos en Segunda B".

Y con respecto a la sede, comentó que "se llevaron dos propuestas, un local en la calle Córdoba de 120 metros y una nave en la avenida de Europa, junto a la gasolinera Galp, con 240 metros cuadrados y una oficina de 30 metros en la planta alta ya construida. La gente quería una cerca de Chapín pero es que cerca de Chapín los locales son muy caros y la elegida tiene además opción de compra. De todas maneras no es una propuesta vinculante y hay que seguir estudiándola".