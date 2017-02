La exigencia de la ambición

El Xerez CD ultima los detalles de la visita al CMD San Juan en el Primero de Mayo, enfrentamiento que pese a las bajas y a las dudas en los azulinos no reducen ni un ápice la ambición de un Deportivo que es consciente de que para mantenerse en los puestos altos de la clasificación debe sumar de tres en tres.

Y para ello, Vicente Vargas, entrenador xerecista, tiene claro que no caben confianzas de ningún tipo contra el antepenúltimo clasificado, augura que será un partido complicado y no quiere que las diferencias en la clasificación puedan relajar a sus futbolistas, por lo que no quiere que miren la tabla, tal y como subrayaba en la rueda de prensa de ayer en Indoor Jerez: "Ellos lo saben positivamente pero no ya solo contra el San Juan, yo creo que con el 90% de los equipos, porque hay muchísima igualdad. Yo he visto en su casa y fuera a la Roteña y me parece un gran equipo, el Lora también, el Viso... Estamos hablando de equipos que van de mitad de la tabla para abajo y me parecen muy buenos equipos, el San Juan mismo, el Rota, que se ha metido un poco ahí. Son muy buenos equipos, lo que pasa es que es una categoría en la que hay bastante igualdad y en cuanto tú pierdes dos partidos, bajas dos o tres puestos. Y si los ganas parece que ni te mueves de la clasificación, y tú miras para atrás aunque ganes unos cuantos partidos seguidos y estamos igual, y así, por eso es el temor a perder dos o tres partidos seguidos. La verdad es que de fiarse de este equipo, para nada".

Somos muy poquitos pero la gente sabe qué es lo que hay que hacer, otra cosa es que salga"

Si el césped del Primero de Mayo no está en buenas condiciones con las últimas lluvias, el estado del terreno de juego puede condicionar el partido y Vargas lo asume: "Está claro que va a ser un partido físico, de alta exigencia, de lucha, de briega, pero los equipos que queremos estar ahí arriba tenemos que saber que esto es así, que hay partidos de esos, que hay partidos que se tienen que jugar de una manera y partidos que se tienen que jugar de otra. Si no sabemos leer eso, al final no vamos a estar arriba. Lo que está claro es que el equipo en el día a día tiene muy claro qué situación se tiene que dar en cada partido y ya después como el partido se dé. Somos muy poquitos, plantilla cortita pero la gente sabe qué es lo que hay que hacer, otra cosa es que les salga o no".

Físicamente y a estas alturas de la temporada hay futbolistas con mejor condición que otros y el entrenador del Deportivo apunta que "aquí hay una cosa muy clara y lo he hablado mil veces con ellos: los jugadores son los protagonistas de los partidos pero los que están limitados físicamente son precisamente los que llevan parado un tiempo. Por ejemplo, Quirós, que no se encuentra bien físicamente pero es normal porque se ha llevado dos meses parado y ha tenido que jugar por condicionantes del equipo, por necesidades, porque a lo mejor no tendría que empezar de inicio sino poco a poco, jugando veinte o treinta minutos, eso sería lo lógico después de tanta inactividad por la lesión".

"Lo mismo -añadía Vargas- le pasa a Israel, que necesita muchos partidos y tiempo para alcanzar su mejor nivel, es un futbolista que no tiene explosividad sino que poco a poco va entrando en juego y es un jugador de muchísimo recorrido, pero necesita mucho tiempo de juego para estar en forma y también se ha llevado un tiempo parado. José Vega está jugando lesionado y es normal que también esté limitado físicamente; a Juan Benítez le hemos tenido que infiltrar, es normal también que lo acuse. Pero en el equipo hay gente como Kevin, Alberto, Agu, Abraham, Guerrero, Pedro Carrión, gente que está espectacular, Rubén, Javi, están fenomenal físicamente, lo que pasa es que los jugadores que han estado lesionados y que son jugadores que necesitan bastante tiempo para volver a estar como estaban antes de esas lesiones y tendrán que seguir trabajando".

En tamaña tesitura, Vargas echa en falta recambios con los que poder dosificar a sus futbolistas -el club tiene suspendidos sus derechos federativos, al menos de momento-: "Claro, pero es lo que hay. Es lo mismo que hemos hablado este mes y medio que nos hemos tenido que ir a jugar a La Barca, a Rota, hemos tenido que estar moviéndonos de campo de entrenamiento... Es lo que hay, es trabajar en las condiciones que hay en el equipo, yo sé dónde estoy, sé que estoy en el Xerez Club Deportivo y si estoy aquí es porque acepto estas condiciones de trabajo. Como sabemos lo que hay, hay que seguir trabajando con lo que tenemos e intentar llegar lo mejor posible y lo más lejos posible y conseguir el mejor objetivo posible".