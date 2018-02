"No hubo falta de combatividad sino un gesto de deportividad"

El entrenador del Afición Xerecista, Fernando Rosado, ha querido explicar qué sucedió en el enfrenamiento con el Bornense, encuentro que ha acabado con el Comité de Competición dando a los dos equipos el partido por perdido por falta de combatividad.

En el partido hubo cuatro expulsados por parte del equipo local y unos incidentes que motivaron que el colegiado -Esteban Cabrera Noguera- suspendiera temporalmente el encuentro a falta de 8 minutos, reanudándolo después de que se personaran las fuerzas de orden público. Rosado explica que "se lió la monumental y el entrenador de ellos me dice que él ya no puede controlar a los suyos, que es mejor no jugar más porque no se hace responsable. Yo le digo que el partido hay que terminarlo y que es decisión del árbitro. Vamos a verle, le comentamos la situación y nos dice que el partido hay que acabarlo. El entrenador me vuelve a decir que no responde de los suyos porque los ánimos están muy caldeados y yo le comento que no se preocupe, que con cuatro menos no le voy a hacer más daño".

Cuando se reanuda el partido ellos se colocan en un lateral, no podemos atacar si no hay rival enfrente"

Tras la reanudación, "ellos no se colocan en el campo sino en un lateral mientras nosotros nos situamos normal". Ante esa situación, Rosado les dice a sus jugadores "que se pasen el balón" porque "¿qué quieres que haga si enfrente no hay rival?".

El Afición Xerecista ganó el partido 0-2 y el técnio lamenta que ahora "nos quiten tres puntos y encima nos dicen que no competimos. Esto es el mundo al revés. Lo que intentamos es hacer un gesto de 'fair play' porque no nos parecía lógico jugar cuando no había equipo enfrente".

Rosado añade que no se arrepiente de haber tomado esa decisión aunque admite que estas cosas "sirven para aprender". "El árbitro debería haber puesto en el acta que el equipo que no quería jugar era el Bornense, no nosotros. Ahora nos vemos con tres puntos menos, vamos terceros, ascienden tres y le llevamos tres puntos al Racing Portuense y lo que parecía que estaba casi hecho ahora se aprieta porque nos queda un enfrentamiento con ellos". Por todo ello, "me gustaría lavar la imagen del equipo porque lo que hicimos fue un gesto de deportividad. En lugar de eso, nos encontramos con una mala fama que no nos merecemos".

La directiva del Bornense también ha hecho público un comunicado en el que expresa que "los hechos acaecidos no sucedieron tal y como se redactan en el acta". Tras suspender el árbitro el partido, "se le comunica al colegiado la posibilidad de que los 10 minutos restantes no se jueguen [...] éste la rechaza y decide que en cuanto se personen las fuerzxas del ornde se reinicie el encuentro, cosa que ambos entrenadores no veían oportunas. Debido a esto y a que nuestro club ya se encontraba con tres futbolistas menos y el resultado es de 0-2 y ya no había nada en juego, como muestra de respeto, el rival decide en consenso con nuestro entrenador que en el momento que el colegiado pitara la reanudación no iban a atacar, acto que nuestro equipo secunda. [...] En ningún momento hemos querido dejar de competir ni adulterar la competición. Mostramos nuestro desacuerdo con las medidas y sanciones tomadas por la Federación [...] ya que en ningún momento se hizo con la intención que ha publicado la Federación y que está sirviendo para manchar o ridiculizar el nombre de los dos clubes implicados".