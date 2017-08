La familia de Ángel Nieto, encantada

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, explicó ayer cómo ha surgido toda la iniciativa de añadir el nombre de Ángel Nieto al del Circuito de Jerez, que pasará a denominarse Circuito de Jerez Ángel Nieto porque "la palabra Jerez tiene que estar porque es el emplazamiento", subrayaba la regidora: "Esto viene a raíz del fallecimiento de Nieto, tanto la gente que se acercaba en el homenaje que se le hizo en el Circuito, como por llamadas que se han tenido de pilotos importantes, correos, whatsapps, una página de firmas de no sé cuántas firmas. Sí es verdad que el gobierno iba a estudiar esa situación, pero queríamos esperar que pasaran unos días porque teníamos claro que esto es una decisión que tiene que venir de la familia y no nos parecía que tuviéramos que llamarlos tan pronto. Fue el sábado por la noche cuando Santiago Galván, yo y demás lo comentamos con Carmelo Ezpeleta, que también estaba detrás de este tema e íbamos a proponérselo al Consejo de Cirjesa para que se le añadiera al Circuito de Jerez el nombre de Ángel Nieto y también que cómo lo vería la familia".

La alcaldesa hizo hincapié en que a la familia Nieto le entusiasmó la idea: "Estaban locos de contentos. El domingo por la mañana hablé con Pablo, que estaba con las cenizas de su padre, y me dijo que era muy buena idea, que ese era el circuito de su padre, que siempre lo tenía de referencia, pero que si no me importaba lo comentaría con los hermanos en el almuerzo".

La noticia se corrió como un reguero de pólvora en Brno, en el Gran Premio de motos de la República Checa: "A partir de esa llamada ya sabíamos que lo sabía el mundo entero porque Carmelo (Ezpeleta) lo había comentado. Le expliqué bien que es una propuesta que tiene que aprobar el consejo y le dije que las cosas se habían precipitado. Me dijo que no había problema, que tenía el consentimiento de la familia y que estaban encantados. Lo que toca es llevarlo al consejo y luego lo organizaremos, porque lo hablé con el Consejo Local del Motor -es verdad que se enteraron antes por la televisión, pero como yo-. Ellos también le están preparando una cosa bonita. Lo que haremos será sentarnos en una mesa y verlo. El consejero de la Junta vio como un sumatorio. Turísticamente, unirlo es bueno. Por tanto, se ha hecho todo como se debía".

La iniciativa popular de rebautizar el Circuito de Jerez con el nombre de Ángel Nieto ha tenido su eco en el Ayuntamiento: "Atendemos a las miles y miles y miles... Ayer cuando me levanté tenía 8.300 y pico firmas aparte de registros y correos en el Ayuntamiento. Lo que hacemos es recoger un tema. También hay pilotos, de los que no daré nombre, diciéndonos que sería magnífico que Jerez llevara el nombre de Ángel Nieto. Yo pienso que si no hubiera muerto ahora a nadie se le hubiera ocurrido, porque no es una ocurrencia del gobierno, es un sentir que trasladamos al consejo de Cirjesa. No es la primera vez que se nos plantea el cambio de nombre del Circuito con el nombre de otros pilotos".

Para que el cambio de nombre sea oficial falta la aprobación de Cirjesa y luego será cuestión de ver cuándo se hace, aunque todo apunta al Gran Premio de España del próximo año: "Una vez que lo apruebe el consejo es oficial, pero habrá que ponerse de acuerdo con la familia. Que no vayamos a estar allí 100 personas. Queremos que esté el Circuito lleno. Dentro del mundo del motor hay propuestas muy variadas".