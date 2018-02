Tres fichajes y una salida inesperada

Frenético último día de mercado invernal para el Guadalcacín, que cerró antes de las seis de la tarde -hora en la que acababa el plazo- tres operaciones pero que vio cómo se le ha ido uno de sus puntales y, para como, para reforzar a un rival directísimo que será el próximo visitante que pase por el Fernández Marchán.

En efecto, Alberto Vázquez, técnico y que también hace las labores de director deportivo en el Guadalcacín, cerró los fichajes de Alberto Orellana, central que llega procedente del Rota; Amadeus Giorgi, delantero centro italiano que también puede jugar por banda; y Brian Jaén, meta cedido por el Sevilla. Sin embargo, se marcha del Guadalcacín Juan Rosillo, que recala en la UD Los Barrios que entrena Carlos Ríos. El futbolista solicitó la baja en el club poniendo sobre la mesa la oferta de una entidad que le mejora sustancialmente los emolumentos que tenía en el Guadalcacín. Para el equipo de Alberto Vázquez es una baja sensible;se va el máximo goleador del equipo la pasada temporada si bien en la presente no estaba igualando los números de la anterior. El técnico espera que con la llegada de Amadeus y el reciente fichaje de Borja no se note la ausencia de Rosillo. Evidentemente, en el club no ha sentado nada bien la marcha del delantero por avisar casi sin tiempo de maniobra aunque tampoco quería tener a nadie a disgusto.

Al Guadalcacín llega un futbolista por línea para completar las 22 fichas federativas. Alberto Orellana procede del CD Rota, con el que ha jugado en División de Honor hasta hace unas semanas.

Brian Jaén es el portero que llega para suplir a Ángel, al que han dado de baja al tener que marcharse por asuntos personales a Baleares. Se trata del tercer portero del Sevilla C, de 19 años y que llega cedido. Jugó en los escalafones del Cádiz y pasó al Real Madrid, donde coincidió con Luca Zidane. Por último, Amadeus Giorgi es un delantero de 190 centímetros que domina ambas piernas, va bien por alto y puede jugar en ambas bandas. El punta lleva tres semanas entrenándose con el equipo pero hasta el pasado martes no llegó el pase internacional.