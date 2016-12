Todo el fútbol se une por la infancia

La selección andaluza se medirá hoy a otra formada por jugadores de LaLiga en el estadio Benito Villamarín (19:00) en la tercera edición del Champions for Life, encuentro solidario en el que se pretende dar espectáculo y recaudar fondos en beneficio de la infancia mas desfavorecida.

El partido es una iniciativa de LaLiga a través de su Fundación y de Unicef España, y en esta edición colabora también la Federación Andaluza de Fútbol. Unicef destinará los fondos para la infancia que vive situaciones de emergencia, mientras que LaLiga los destinará a proyectos propios de carácter social y a los presentados por sus clubes relacionados con las necesidades más básicas de la infancia, tanto en España como en el extranjero.

Los seleccionadores del combinado andaluz son el ex entrenador del Sevilla Antonio Álvarez y el ex entrenador del Betis Paco Chaparro, mientras que el equipo de LaLiga será dirigido por el ex jugador del Real Madrid Fernando Morientes y el ex jugador serbio del Atlético de Madrid Milinko Pantic, ambos ahora en sus inicios profesionales como técnicos.

Entre los andaluces están citados el centrocampista Carlos Marchena, campeón con España en la Eurocopa de 2008 y del Mundial 2010 y retirado en 2016 como futbolista.

El sevillista Sergio Rico o el bético Joaquín Sánchez son otros de los componentes de selección andaluza, al igual que el meta Javi Varas (Las Palmas), Salva Sevilla (Espanyol), Diego Capel (Anderlecht belga), David Barral (Granada), Reyes (Espanyol), Recio (Málaga) o Suso (Milan italiano).

Entre los convocados por Morientes y Pantic están el meta del Leganés Iago Herrerín, Gayá (Valencia), José Ángel (Villarreal), Lucas Silva (Real Madrid), Granero (Real Sociedad), José Naranjo (Celta), Burgui (Sporting), Albentosa (Deportivo), Laguardia (Alavés), Bustinza (Leganés) o Luna (Eibar).

El árbitro del partido será el cordobés José Luis Munuera Montero, quien ha debutado esta temporada como colegiado en La Liga Santander.

Los organizadores pretenden que el estadio bético sea una fiesta de niños y mayores que acudan a ver un buen espectáculo de fútbol, y para ello los precios de las entradas son baratos, desde los cinco euros. Además, se ha puesto un número de localidades sin coste a disposición de desempleados y para asociaciones sociales.

La Champions for Life tuvo su primera cita en 2013 en el Santiago Bernabéu de Madrid entre jugadores de LaLiga divididos en un equipo denominado del Este frente al otro del Oeste.

La segunda edición tuvo como escenario el Vicente Calderón de Madrid en 2014 también bajo el mismo formato, mientras que en 2015 no se disputó por problemas de fechas.