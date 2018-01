Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, no puso excusas a la derrota de su equipo, reconociendo el mal partido de ayer pese al fantástico inicio: "Hemos empezado muy bien y luego un poco la dinámica de los dos equipos; da un poco de coraje porque lo sabíamos bien y estaba bastante remarcado, que el Castilleja puede ser el mejor equipo de la categoría en aprovechar los errores. Es que el partido no lo ha ganado el Castilleja, lo hemos perdido nosotros. Y da coraje porque está más que dicho, más que trabajado y pasa. Ellos vienen en la mejor dinámica de la temporada, este es el sexto partido sin perder, y ganando, y nosotros venimos en una dinámica que no terminamos de ganar y el fútbol es así, el que está más acertado en ese momento de la Liga le salen más las cosas y a nosotros por desgracia ahora mismo no nos están saliendo".

El entrenador explicaba que tras el 1-2 el vestuario estaba "ahora mismo afectado porque es un rival directo. Era clave, había que ganar. Es normal, es síntoma de que a la gente le duele. Peor sería que no lo sintiesen. Lo único que queda es seguir trabajando, que esto es muy largo. Igual que otros años se ha empezado muy mal y al final se ha revertido la situación, este año hemos empezado algo mejor, ahora mismo no estamos en un buen momento pero lo bueno es que acaba de empezar la segunda vuelta. Si la dinámica fuese esta faltando tres partidos sería más preocupante pero ahora mismo queda mucho, esto es muy largo. Y el equipo ha demostrado que está de sobra capacitado para conseguir el objetivo".

El árbitro ha tenido detalles muy raros pero la culpa de que hayamos perdido no es de él, es nuestra"

El Guada, demasiado nervioso, hizo el juego que más le convenía al Castilleja: "Es lo que suele pasar, ya puede más el corazón que la cabeza a veces no por ir más rápido se llega antes. Pero eso es así, el fútbol también es estado de ánimo, también hay que aprender de estas situaciones y aprender a controlarlas. Yo digo que alguna vez pasará al contrario, que iremos ganando, el árbitro se quivocará más para un lado que para otro, se podrá perder tiempo... Eso no va a ser siempre al revés pero esto es así".

El árbitro, capítulo aparte: "Yo no hablo de los árbitros ni la culpa es de él porque hayamos perdido, la culpa es nuestra, lo hemos perdido nosotros. Lo que pasa es que ha tenido detalles muy raros, no sé por qué. hasta el linier le ha indicado la agresión de un jugador y ha dicho que no pasa nada. No sé, no lo habrá visto pero si te lo indica tu juez de línea será por algo. Pero el árbitro no tiene nada que ver con el resultado, el partido lo hemos perdido nosotros porque no hemos estado acertados. Han sido dos errores, uno por a lo mejor estar relajados o un mal control, que le puede pasar a cualquiera. Es más, ese gol no es culpa de nadie; en todo caso es mía, que quiero que juguemos. Así nos pueden meter todos los goles que haga falta, que hay que seguir. Si no lo intentamos... Lo que no podemos es intentar ganar el partido dándole para arriba, para arriba y esperar un error. No, nosotros tenemos que intentar crear, apostar por hacer las cosas bien, lo que pasa es que ahora mismo no nos están saliendo. Y el otro gol es un poco por esas ganas de querer ir a marcar el segundo y nos cojen que no había ningún defensa detrás, por la ambición o las ganas nos faltó controlar el tema mental".

El mensaje es que queda mucha competición y hay que apretar: "Queda muchísimo y hay que trabajar. Estamos trabajando bien pero no es suficiente, la categoría está muy igualada y en esta categoría cualquier error se paga, hay que trabajar para tener los menores errores posible y seguir mejorando. No tenemos que hacer nada del otro mundo, este equipo ha demostrado que lo puede hacer, hay que intentarlo con más ganas todavía que ayer y menos que mañana. Siempre hacia delante y más, más y más. Hay que tener ambición".