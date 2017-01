"No ganar no sería un paso atrás, queda todavía mucho"

-de nuevo numerosas bajas y de nuevo por acciones infantiles, como las sanciones que les han caído a Quintero y Samuel.

-Me fastidia y en la charla del martes se lo hice saber a ellos. Si se forma una tángana así, que tampoco fue mucho, hay que hacerlo durante el partido: me refiero a saber parar el partido, de perder algo de tiempo porque nos estábamos jugando mucho. Después ya no sirve para nada. Esperemos que aprendan porque jornada tras jornada nos estamos encontrando con muchas bajas pero no pongo nunca excusas. Los que van lo harán al cien por cien y darán el máximo. Si ganamos hay opciones de meternos arriba.

-Dice que los chavales tienen que ir aprendiendo poco a poco... pero es que llevan toda la primera vuelta así.

-Son muy jóvenes, les pueden las ganas, se encaran con cualquiera y al final los árbitros empiezan a conocerlos. Les digo que jueguen, que hay que estar más tranquilos y que se dediquen sólo a eso. Espero que sirva de cara al futuro.

-El Villamartín no ha perdido como local.

-Las referencias que tengo es que es un equipo bastante fuerte en casa, hace muchos goles, tienen a Sierra, dos extremos muy rápidos y tendremos que estar muy concentrados y pensar en nosotros. Lo que me preocupa es mi equipo después del duro revés que sufrimos con el Trebujena. Aunque no hicimos un segundo tiempo bueno, corrimos mucho pero mal y tácticamente el equipo no estuvo como me hubiese gustado.

-¿Cree que pueda afectar ese resultado a la moral del equipo?

-No. Ya hemos tenido resultados peores, como el que sufrimos en Chiclana, y el equipo se levantó. Si algo tiene este equipo es ilusión de meterse arriba porque me lo están demostrando día a día. No hay que pensar más en ese partido. Se nos han escapado puntos en los últimos minutos y el otro día pasó igual. No estamos teniendo suerte en se sentido.

-El otro día comentó que 7 puntos con el líder son mucha tela. ¿Si no se gana en Villamartín es un paso atrás?

-No, ni mucho menos. Queda muchísimo. Sólo hemos perdido tres partidos en la primera vuelta. Hay que tener tranquilidad y no ser negativo. Ellos son los primeros que quieren ganar y el equipo que salga se dejará el alma para conseguir los tres puntos.