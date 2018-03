También el menos goleado fuera

Al dejar su portería a cero en la visita al Ciudad Jardín en la última jornada de liga, el Xerez Deportivo FC se convirtió también en el equipo menos goleado del grupo a domicilio, honor que comparte con el Coria -ambos con 8 tantos en contra fuera de casa- y condición que ostenta ahora por primera vez en toda la temporada.

En efecto, Algabeño, Pozoblanco y Coria -los ribereños en el arranque de la competición y desde hace diez jornadas- han sido los equipos menos goleados a domicilio en lo que llevamos de temporada, aspecto en el que el Xerez DFC, sin presentar malos números, quedaba por detrás en la faceta defensiva porque el Coria no encajó su primer gol fuera hasta la 7ª jornada, justo cuando el equipo azulino empezó a tropezar fuera, encajando cinco derrotas por 1-0 a domicilio. El tropiezo en El Viso fue el punto de inflexión, porque desde el gol de Quesada al filo del descanso (43'), el equipo de Pepe Masegosa no ha vuelto a encajar fuera de casa: Cartaya, Rota, Estrella y Ciudad Jardín no pudieron batir la portería azulina.

De esta forma, la escuadra xerecista ha seguido hasta la jornada 27 con los 8 goles en contra con los que cerró la jornada 19. En esta clasificación de goles encajados fuera, el Xerez DFC iguala con el Coria y luego les siguen el San José, que ha encajado más goles en casa (18) que fuera (13), lo mismo que le sucede al Algabeño (21 y 15), otro de los equipos con mejor defensa a domicilio.

En el cuadro inferior se detallan los equipos menos goleados fuera de casa a lo largo de las 27 jornadas disputadas hasta ahora.