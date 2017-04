Un golpe de autoridad

Una final a principios de abril. A ocho jornadas de la conclusión del campeonato, el Xerez Deportivo FC se la juega en Lucena ante un rival que no ha perdido en casa y que es uno de los cinco que le antecede en la tabla: un hueso, sí, pero también una oportunidad de recortar a un rival directo porque un partido de estas características hay que observarlo como una ocasión para escalar más que como una amenaza de hundimiento y encararlo con toda la ilusión del mundo.

Y en efecto, el mensaje desde el club azulino tras el empate en Chapín ante el Estrella ha sido el de no arrojar la toalla porque las opciones se mantienen: 'Xerez no se rinde' y 'Yo no me rindo' han sido los eslóganes utilizados en las redes sociales para crear entre equipo y afición el caldo de cultivo que genere un ambiente positivo de cara al envite de hoy, que se presume complicado. Pero en situaciones similares el Xerez DFC ha dado la talla y precisamente eso es lo que busca el equipo de Juan Antonio Sánchez Franzón, dar un golpe encima de la mesa para encarar el tramo final del campeonato en la mejor disposición posible.

El Fútbol Club encara este choque de pesos pesados de la categoría a cuatro puntos de la tercera plaza, que ocupa su anfitrión, un Ciudad de Lucena a cuatro puntos del segundo, el San Fermín Puente Genil. Viendo estas cifras huelga calibrar la importancia del partido, sobre todo teniendo en cuenata a la altura de la competición en la que se dirime. Se suele decir que partidos de este calado se los lleva el que acude más necesitado y no cabe duda que en esa tesitura se halla el Xerez DFC, pero los azulinos no se fían de un rival que no ha perdido en casa -aunque como bien dice Juan Antonio, alguna vez tiene que ser- y que prepara la fiesta en un choque declarado 'media día del club' y en el que ha reclamado la ayuda de su afición, entre otras cosas porque echando un vistazo a los números, el equipo xerecista se presenta en el Ciudad de Lucena como el que menos ha perdido del grupo en sus desplazamientos: de 15 salidas, solo cayó derrotado en 3; eso sí, una de ellas fue su último partido fuera, la visita al Lora, por lo que el equipo de Juan Antonio también querrá sacarse la espina de los cuatro goles encajados en su anterior desplazamiento: todo son alicientes para sumar los tres puntos en litigio.

Ciudad de Lucena:3º en la clasificación con 54 puntos (15 victorias, 9 empates y 6 derrotas). Xerez DFC: Edu Villegas, Álex Padilla, Joaqui, Borja Perea, Adri Domínguez, Orihuela, Barba, Copero, Caballero, Guille y Javi Tamayo. Árbitro: López Sánchez (Almería). Campo: Ciudad de Lucena (12:30).