La gran cita de Algar

La Subida a Algar, primera prueba del calendario automovilístico andaluz de 2018 que se celebrará el primer fin de semana de marzo, fue presentada ayer en Promociones Peluquerías por Jaime Armario, diputado provincial de Deportes; María José Villagrán, alcaldesa de Algar; Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo; y Paco García Galera, presidente de la Escudería Sur, entidad organizadora de la prueba.

Se trata de la edición número 27, "que no es poco", explicaba García Galera, que subrayaba que Algar sea "posiblemente la prueba más entrañable para nosotros de todas las que hacemos a lo largo del año, y que supone siempre empezar la temporada. Algar es un pueblo que nos acoge maravillosamete bien y año tras año ahí estamos, la alcaldesa y la Diputación apostando por que sigamos adelante".

El Open Provincial este año tiene premios en metálico y licencia 2019 gratis para el campeón

Añadía García Galera que "después de la edición 25, en la que hicimos muchos cambios y ampliamos la prueba en 300 metros, ya el año pasado no hubo modificiaciones y este año la principal novedad es que Algar abrirá el Campeonaato de Andalucía de montaña. No ha habido automovilismo en Andalucía desde 2017 y la primera prueba será Algar. Por tanto, no tenemos referencias de cuántos inscritos va a haber; otros años sí había al haberse celebrado pruebas antes. Hasta el lunes no se cierra la inscripción", recordando que en 2017 hubo 48 pilotos, 42 turismos y cinco monoplazas.

"Para nosotros -añadía el presidente de la Escudería Sur- es importante Algar porque entre otras cosas creo que en pocas poblaciones viven el automovilismo como lo viven en Algar; allí, la Subida, el rally como ellos le llaman, es el acontecimiento más importante del año y así lo viven todos, comerciantes, pilotos, aficionados y toda la gente que se acerca a la población, que dependiendo mucho de la climatología se duplica o se triplica en número ese fin de semana".

La cita del primer fin de semana de marzo arranca el sábado 3 con los actos previos y las verificaciones; a las 15:30 horas comienza la Fase A con los entrenamientos y dos mangas de carrera con final previsto a las ocho de la tarde con la entrega de premios; el domingo 4, a las 10:30 horas empieza la Fase B con los entrenamientos y dos mangas de carrera para en torno a las tres de la tarde celebrar la entrega de premios.

La XXVII Subida a Algar, además, abre también el Open Provincial que se ha ampliado este año, ya que "además de las pruebas de la Escudería Sur hemos metido el resto de competiciones que organizan tanto el Automóvil Club Jerez como Escudería Ubrique, y como principal novedad del Open, que lleva nueve años celebrándose, este año vamos a dar premios finales en metálico, vamos ver de dónde lo sacamos pero vamos a intentar animar un poco la inscripción, que haya más gente que se anime", explicaba García Galera.

En Algar el todo el pueblo está ya volcado con el rally -cinco pilotos locales tomarán parte- y los escolares participan en un concurso de dibujo en el que plasman su visión de la Subida, el fin de semana grande de Algar.