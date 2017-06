El gran reto de Escobar

"Lo digo desde el primer momento, el objetivo es ascender a Segunda División B y si no lo logramos, habremos fracasado". Con estas palabras comenzaba Francisco Valenzuela Iglesias, vicepresidente del Arcos, la presentación de Rafael Escobar como nuevo técnico del club serrano. "Pregunté a Antonio (Gallardo, director deportivo) y me dijo: "Si queremos estar en Segunda B, éste es el técnico". El cordobés recogió el guante esgrimiendo que no le asusta la presión pero señaló que tras la rueda de prensa "yo no volvería a hablar de ascenso porque esto a fin de cuentas es fútbol y la experiencia me dice que hay que hacer muy buen trabajo y que se tienen que dar muchísimas circunstancias en una temporada para que pueda ocurrir". "Tenéis la experiencia -prosiguió- de este año. Le doy la enhorabuena a mi compañero Jose (José Manuel Pérez Herrera) por el trabajo que ha realizado y por la tremenda temporada que han hecho. Al final, por pequeños detalles se te va al traste todo el trabajo de un año".

En su presentación como nuevo entrenador del Arcos, Rafael Escobar comenzó agradeciendo "la confianza del presidente y la junta directiva. Es un proyecto ambicioso, vengo ilusionado, confiado plenamente en la forma de trabajar que vamos a intentar implantar al frente del equipo y creo que, como todo en esta vida, uno aspira a lo mejor y el Arcos era la mejor opción. Año a año, sobre todo en las últimas temporadas, se ha asentado en Tercera División y es respetado. A partir de ahora, intentaremos poner otra piedrecita para ver si somos capaces de conseguir ese principal objetivo". Escobar aseguró que el Arcos "es un club asentado en la categoría, con una buena base en la plantilla. Ojalá podamos mantener el grueso del grupo y a partir de ahí, es lógico, cada entrenador tiene su personalidad y su forma de ver el fútbol. Hay muy buena plantilla y si somos capaces de mantenerla y apuntalarla en condiciones podremos o intentaremos hacer un muy buen año".

Se le preguntó si no es mucha responsabilidad hablar tan pronto de ascenso como único objetivo. "No puedes estar en un equipo donde no haya presión porque donde no hay presión hay desgana, pasividad... Prefiero estar en tensión durante diez u once meses. Sí le he comentado (a la directiva) que ascender no vamos a ascender ni es septiembre ni en febrero. Se asciende en junio y hay que tener tranquilidad. Habrá momentos buenos y momentos malos y en los malos es cuando más tranquilidad y confianza habrá que tener en las personas y en el proyecto. Los proyectos no se hacen para que se derrumben en octubre o en febrero por tres o cuatro malos resultados. Empezasteis este año como motos, luego hubo un bajón y se terminó de nuevo bien. Si hay tranquilidad y se trabaja bien se consiguen los objetivos pero este objetivo es muy muy grande, creo que el Arcos nunca ha estado en Segunda B, lo que significa que es muy complicado. Por mi parte, no voy a volver a incidir en la palabra ascenso sino en el trabajo. Si no hay trabajo, seriedad y una serie de requisitos es difícil alcanzar un objetivo".

En cuanto a la plantilla, altas y bajas, sólo se refirió a Dani Zúñiga porque estaba presente en la rueda de prensa: "Hay que tener serenidad y no precipitarse ni en las bajas ni en los posibles fichajes. El único jugador de mi anterior etapa que sigue en el club es Dani Zúñiga, que habla muy a su favor. Después de tantos años, como mínimo, tiene mucha ilusión y como va a seguir me va a ayudar en todo lo posible".